Казахско-катарские отношения на новом уровне: правительства по поручению глав государств приступили к реализации инвестпроектов на $17,6 млрд

«Катар является важным экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Достигнутые договоренности в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Катар выводят на качественно новый уровень наше инвестиционное сотрудничество. Мы стоим на пороге реализации масштабных и стратегически важных инвестиционных проектов на беспрецедентную сумму в $17,6 млрд», — подчеркнул Олжас Бектенов.

«Для укрепления взаимодействия между нашими странами имеется хорошая политическая основа. Ранее в ходе визита главы наших государств выразили готовность вывести сотрудничество на более высокий уровень и реализовать ряд совместных проектов. Наша сегодняшняя встреча позволит реализовать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы исследовать новые направления для расширения и углубления взаимодействия», — сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

20 марта т.г. Премьер-Министр Республики Казахстан Олжас Бектенов посетил с рабочим визитом Государство Катар.В Дохе Олжаса Бектенова принял Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Премьер-Министр РК передал искренние слова приветствия и добрые пожелания от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.В ходе встречи отмечено, что казахско-катарские отношения укрепляются по всем направлениям сотрудничества и характеризуются интенсивной динамикой. Переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прошедшие в феврале т.г., подтвердили взаимное стремление двух стран вывести сотрудничество на новый стратегический уровень.В рамках визита Олжас Бектенов провел переговоры в узком и расширенном форматах с Премьер-министром – Министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.Предметом межправительственных встреч стал ход исполнения договоренностей, достигнутых главами двух государств, а также содействие качественной и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и др.Премьер-Министр Олжас Бектенов в ходе встречи заявил о готовности Казахстана стать партнером по поставкам халяльной и органической сельхозпродукции на рынок Катара. В настоящее время казахстанскими предприятиями налаживается сотрудничество с катарскими компаниями по реализации проектов в сфере АПК.В свою очередь Премьер-министр – Министр иностранных дел Катара также подтвердил заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в области культуры и образования, гражданской авиации и туризма.По итогам переговоров было подписано соглашение между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. Среди крупнейших инвестиционных проектов:- проекты по строительству газоперерабатывающих заводов на общую сумму порядка $5,7 млрд. Реализация проектов позволит насытить внутренний рынок и увеличить экспортные объемы товарного газа;- проекты по строительству магистральных газопроводов «Актобе-Костанай» и второй нитки «Бейнеу-Бозой-Шымкент» на общую сумму около $7,7 млрд, нацеленные на развитие газоснабжения регионов Казахстана, обеспечение поставок природного газа системообразующим предприятиям и населению северных областей, а также расширение экспортных возможностей страны;- проекты по строительству электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1100 МВт и гидроэлектростанции на 350 МВт на общую сумму порядка $2,7 млрд, направленные на обеспечение долгосрочной энергетической безопасности Казахстана;- проекты по строительству заводов по глубокой переработке пшеницы, гороха и молока.Главы правительств Олжас Бектенов и шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани отметили важность подписания соглашения для дальнейшего развития полноформатного и взаимовыгодного сотрудничества.