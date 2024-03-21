"Документ в залог": законно ли это требование для казахстанцев

"То есть в случае, если лицо принимает в залог ваши документы, это является административным правонарушением. Такое действие влечет предупреждение или штраф в размере 5 МРП", – дополнила юрист.

"В соответствии с Гражданским Кодексом залогом признается способ обеспечения исполнения обязательства, согласно которому кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества.

Например, я беру в пользование ноутбук и обязуюсь вернуть его кредитору в надлежащем качестве. Чтобы обеспечить доверие кредитора, я оставляю ему в залог определенную сумму, в случае, если я сломаю ноутбук, кредитор оставит деньги у себя, а если я верну в надлежащем качестве, вернет мне", – объяснила автор Tеlegram-канала Право знать.

Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда арендодатель или владелец пункта проката требуют оставить удостоверение личности в залог. Такое правило частники используют в целях сохранения имущества. Законны ли эти действия и стоит ли оставлять свои документы, расскажет Tengri Life и юрист Надежда Гельдт.- паспорт гражданина;- удостоверение личности гражданина;- вид на жительство иностранца в РК;- удостоверение лица без гражданства;- дипломатический паспорт РК;- служебный паспорт;- удостоверение беженца;- удостоверение личности моряка РК;- заграничный паспорт;- свидетельство на возвращение;- свидетельство о рождении;- проездной документ.Эти документы, согласно статье 23 Закона РК "О документах, удостоверяющих личность", строго запрещено принимать в залог.Отметим, что на сегодня сумма такого штрафа составляет 18 460 тенге (1 МРП - 3692 тенге - прим.).Специалист рекомендует заключить договор аренды или договор проката, где будут четко прописаны права и обязанности сторон, а также штрафные санкции за порчу имущества. Для того чтобы обеспечить сохранность имущества в надлежащем состоянии, можно использовать классический денежный залог.Юрист призывает сохранять безопасность персональных данных и не передавать личные документы незнакомым лицам. Более того, ни в коем случае не оставляйте в залог банковские карты.