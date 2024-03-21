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"Документ в залог": законно ли это требование для казахстанцев

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 11:19
"Документ в залог": законно ли это требование для казахстанцев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда арендодатель или владелец пункта проката требуют оставить удостоверение личности в залог. Такое правило частники используют в целях сохранения имущества. Законны ли эти действия и стоит ли оставлять свои документы, расскажет Tengri Life и юрист Надежда Гельдт.

Для начала специалист привел список документов, которые являются удостоверяющими личность:

- паспорт гражданина;
- удостоверение личности гражданина;
- вид на жительство иностранца в РК;
- удостоверение лица без гражданства;
- дипломатический паспорт РК;
- служебный паспорт;
- удостоверение беженца;
- удостоверение личности моряка РК;
- заграничный паспорт;
- свидетельство на возвращение;
- свидетельство о рождении;
- проездной документ.

Эти документы, согласно статье 23 Закона РК "О документах, удостоверяющих личность", строго запрещено принимать в залог.

"То есть в случае, если лицо принимает в залог ваши документы, это является административным правонарушением. Такое действие влечет предупреждение или штраф в размере 5 МРП", – дополнила юрист.


Отметим, что на сегодня сумма такого штрафа составляет 18 460 тенге (1 МРП - 3692 тенге - прим.).

Как защитить имущество?

Специалист рекомендует заключить договор аренды или договор проката, где будут четко прописаны права и обязанности сторон, а также штрафные санкции за порчу имущества. Для того чтобы обеспечить сохранность имущества в надлежащем состоянии, можно использовать классический денежный залог.

"В соответствии с Гражданским Кодексом залогом признается способ обеспечения исполнения обязательства, согласно которому кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества.


Например, я беру в пользование ноутбук и обязуюсь вернуть его кредитору в надлежащем качестве. Чтобы обеспечить доверие кредитора, я оставляю ему в залог определенную сумму, в случае, если я сломаю ноутбук, кредитор оставит деньги у себя, а если я верну в надлежащем качестве, вернет мне", – объяснила автор Tеlegram-канала Право знать.


Юрист призывает сохранять безопасность персональных данных и не передавать личные документы незнакомым лицам. Более того, ни в коем случае не оставляйте в залог банковские карты.


Источник: tengrinews.kz
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