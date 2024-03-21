«Самого честного полицейского» Шымкента задержали по подозрению в вымогательстве

«По заявлениям жителей города о факте вымогательства и получении взятки через посредников в отношении командира роты патрульной полиции Шымкента управлением собственной безопасности департамента полиции Шымкента возбуждено уголовное дело», – сообщили в пресс-службе департамента полиции.

«Я почти 10 лет работаю в органах внутренних дел и никогда не был замечен в нечестности», – заявлял тогда Аимбетов.

Шымкент. 21 марта. КазТАГ – Полицейского Азамата Аимбетова задержали в Шымкенте по подозрению в вымогательстве и получении взятки, передает КазТАГ.По результатам собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в ИВС.В 2022 году Азамат Аимбетов стал известен тем, что написал заявление на своего начальника полковника Мухтара Бухарбаева, за то, что тот вынуждал его покупать ему дорогие вещи, авиабилеты, мебель, елки и так далее.Адвокат Аимбетова считает, что его подзащитный «самый честный полицейский». Однажды он даже получил награду от антикоррупционной службы.