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«Самого честного полицейского» Шымкента задержали по подозрению в вымогательстве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:27
«Самого честного полицейского» Шымкента задержали по подозрению в вымогательстве
фото: ZTB
Шымкент. 21 марта. КазТАГ – Полицейского Азамата Аимбетова задержали в Шымкенте по подозрению в вымогательстве и получении взятки, передает КазТАГ.

«По заявлениям жителей города о факте вымогательства и получении взятки через посредников в отношении командира роты патрульной полиции Шымкента управлением собственной безопасности департамента полиции Шымкента возбуждено уголовное дело», – сообщили в пресс-службе департамента полиции.


По результатам собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

В 2022 году Азамат Аимбетов стал известен тем, что написал заявление на своего начальника полковника Мухтара Бухарбаева, за то, что тот вынуждал его покупать ему дорогие вещи, авиабилеты, мебель, елки и так далее.

«Я почти 10 лет работаю в органах внутренних дел и никогда не был замечен в нечестности», – заявлял тогда Аимбетов.


Адвокат Аимбетова считает, что его подзащитный «самый честный полицейский». Однажды он даже получил награду от антикоррупционной службы.


Источник: kaztag.kz
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