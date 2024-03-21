Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом

"Наурыз мейрамы, символизирующий обновление и возрождение, в этом году знаменует собой новый этап развития нашего общества. Мы определили основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех наших граждан. Наурыз мейрамы символизирует единство и солидарность нашего народа. Именно сплоченность нации является надежным фундаментом устойчивого развития страны", – сказал Токаев, выступая перед алматинцами.

"Для достижения реального прогресса в своем развитии мы должны не предавать забвению наше славное прошлое и, тем более, не обижаясь на него, уверенно смотреть только вперед. Вместе строить наше будущее. Убежден, что созидательный труд всех наших соотечественников, новаторство молодежи вознесут Казахстан к новым высотам", - отметил Токаев.

"Искренне поздравляю всех сегодня с этим весенним праздником", - добавил Президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает корреспондент Tengrinews.kz.Президент принял участие в праздничных мероприятиях в честь Наурыза в Алматы на площади Астана.По словам Президента, Наурыз ярко воплощает благие устремления казахстанцев.