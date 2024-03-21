Новая ипотека с 1 мая в Казахстане: появились подробности

Министр национальной экономики рассказал о новой ипотечной программе, которая будет запущена с 1 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В интервью телеканалу "24KZ" министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, что на ипотечную программу, которая будет запущена с 1 мая, выделено 300 миллиардов тенге. По словам министра, с 1 марта в стране работала ипотечная программа "Отау" от Отбасы банка. На нее был большой спрос и подано 18 тысяч заявлений, из которых 11 тысяч проверили на соответствие требованиям, и они фактически были одобрены. При этом выделенных на программу 150 миллиардов тенге хватит на 7-8 тысяч квартир, то есть спрос превысил возможности и поэтому необходимо продолжать внедрение новых ипотечных программ.
"Новая инициатива позволит дополнительно охватить более 12 тысяч семей. В отличие от программы "Отау" здесь участвуют не только вкладчики Отбасы банка, но и другие категории граждан, в первую очередь те, кто стоит на очереди у местных исполнительных органов на получение жилья - молодые семьи, жители моногородов, районов", - отметил Нурлан Байбазаров.
Условия программы будут предусматривать различные ставки для разных категорий граждан:
- 7 процентов годовых для очередников, ожидающих получение жилья через местные органы, без необходимости иметь предварительные накопления,
- 9 процентов годовых для остальных участников программы.
Министр считает, что дополнительные 12 тысяч сделок при общем объеме рынка в 370 тысяч не должны привести к общему подъему цен на жилье. Кроме того, квартиры будут продаваться по фиксированным ценам.
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