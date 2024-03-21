В Казахстане предложили отказаться от контроля за мобильными переводами

По словам зампредседателя правления НПП "Атамекен" Тимура Жаркенова, предлагается отменить обязательную регистрацию ИП. Вместо этого установить фиксированный платеж в месяц для тех предпринимателей, у которых очень маленькие обороты.

"Например, если человек печет торты на дому или еще что-то. Предлагаем ввести для таких бизнесменов платеж в 1 МРП (3,6 тыс. тенге). Но это еще обсуждаемо. От нас было несколько предложений – установить фиксированный платеж либо некий процент с оборота, но это предполагает ведение учета. Помимо этого, возникает вопрос, как все потом высчитывать. Мы все эти моменты прорабатываем, это еще не окончательное предложение. Однако в целом определенное понимание со стороны госоргана в том, что мы хотим получить в итоге, уже есть", – рассказал он.

"Они создали условия, когда использование мобильных переводов ушло вне правового поля. Мы предлаем изменить ситуацию. Тогда и смысла не будет вводить все эти чрезмерные механизмы администрирования. Когда речь о каких-то крупных оборотах и государство получает существенный объем налогов, тогда, конечно, мониторинг необходим. Но не вот этот 1 млн человек контролировать", – пояснил зампред.

"Все будет обсуждаться на уровне правительства. Общий срок – до конца года должно решиться", – резюмировал Жаркенов.