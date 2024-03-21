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В Казахстане предложили отказаться от контроля за мобильными переводами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:41
В Казахстане предложили отказаться от контроля за мобильными переводами
фото: lsm.kz
В Казахстане предложили новые поправки в Налоговый кодекс, которые позволят отказаться от контроля за мобильными платежами, передает LS.

По словам зампредседателя правления НПП "Атамекен" Тимура Жаркенова, предлагается отменить обязательную регистрацию ИП. Вместо этого установить фиксированный платеж в месяц для тех предпринимателей, у которых очень маленькие обороты.


"Например, если человек печет торты на дому или еще что-то. Предлагаем ввести для таких бизнесменов платеж в 1 МРП (3,6 тыс. тенге). Но это еще обсуждаемо. От нас было несколько предложений – установить фиксированный платеж либо некий процент с оборота, но это предполагает ведение учета. Помимо этого, возникает вопрос, как все потом высчитывать. Мы все эти моменты прорабатываем, это еще не окончательное предложение. Однако в целом определенное понимание со стороны госоргана в том, что мы хотим получить в итоге, уже есть", – рассказал он.


В нацпалате надеются получить предлагаемые цифры по налогу для ИП от министерства финансов, которые позволят проработать и скорректировать предложения.

"Допустим, при обороте до 15 млн тенге в год предприниматель может спокойно работать без регистрации ИП и выплачивать некую фиксированную сумму налога. Если эти наши предложения примут, тогда и весь смысл мониторинга мобильных переводов потеряется, и не нужно будет никого контролировать", – отметил Жаркенов.

Он считает, что сегодня налоговые органы тратят очень много ресурсов и времени на проверки.

"Они создали условия, когда использование мобильных переводов ушло вне правового поля. Мы предлаем изменить ситуацию. Тогда и смысла не будет вводить все эти чрезмерные механизмы администрирования. Когда речь о каких-то крупных оборотах и государство получает существенный объем налогов, тогда, конечно, мониторинг необходим. Но не вот этот 1 млн человек контролировать", – пояснил зампред.


В данный момент нацпалата направила все предложения в Минфин. Однако окончательного решения пока нет.

"Все будет обсуждаться на уровне правительства. Общий срок – до конца года должно решиться", – резюмировал Жаркенов.


Источник: lsm.kz
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