Нурлан Аманбек вопреки скандалам и криминальным историям стал замом главы полиции Алматы

«Аманбек – он работает», - сказал Саденов, отвечая на вопрос корреспондента КазТАГ в кулуарах мажилиса в среду о назначении Аманбека на пост зама главы ДП Алматы.

Ранее Аманбек был уличен в проведении пышной свадьбы сына на 400 человек в дорогостоящем ресторане с участием Кайрата Нуртаса, Макпал Жунусовой, Турсунбека Кабатова и других отечественных звезд. Кроме того, он упоминается в ряде криминальных историй – так, коррупционные схемы с упоминанием Аманбека описаны в материале газеты «Время» от 13 июля 2022 года под названием «Потерпевший полковник».

Астана. 20 марта. КазТАГ – Алена Субботина. Нурлан Аманбек вопреки скандалам и криминальным историям стал заместителем начальника департамента полиции (ДП) Алматы – информацию о назначении подтвердил министр внутренних дел Ержан Саденов.Примечательно, что после того, как ответа на вопрос о назначении Аманбека редакции КазТАГ не удалось добиться ни от пресс-секретаря ДП Алматы Салтанат Азирбек (ждем ответа еще с 28 февраля), ни от пресс-службы МВД, куда мы пожаловались на отсутствие ответа от Азирбек (в пресс-службе МВД в курсе о непредоставлении ответа от Азербик еще с 12 марта и регулярно «кормили» обещаниями, что «Азирбек обязательно ответит/прокомментирует»), нам пришлось задать вопрос уже непосредственно министру внутренних дел Ержану Саденову.В настоящий момент в МВД находится запрос КазТАГ касательно Аманбека, направленный посредством портала eOtinish – редакция надеется получить ответы на все поставленные в запросе вопросы и обязательно опубликует как ответы, в случае, если они будут получены, так и сами вопросы, в том числе и те, на которые, возможно, не получит ответов, учитывая выделяющееся отношение пресс-служб к вопросам касательно указанного высокопоставленного полицейского.Ранее редакции КазТАГ стало известно, что после пропажи оружия в ДП Алматы, из-за которой было возбуждено уголовное дело и последовал ряд отставок, одним из замов главы департамента, вопреки громким скандалам, связанным с его именем, стал Аманбек.