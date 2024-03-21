Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Нурлан Аманбек вопреки скандалам и криминальным историям стал замом главы полиции Алматы

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Нурлан Аманбек вопреки скандалам и криминальным историям стал замом главы полиции Алматы
фото: time.kz/©Владимир Третьяков
Астана. 20 марта. КазТАГ – Алена Субботина. Нурлан Аманбек вопреки скандалам и криминальным историям стал заместителем начальника департамента полиции (ДП) Алматы – информацию о назначении подтвердил министр внутренних дел Ержан Саденов.

«Аманбек – он работает», - сказал Саденов, отвечая на вопрос корреспондента КазТАГ в кулуарах мажилиса в среду о назначении Аманбека на пост зама главы ДП Алматы.


Примечательно, что после того, как ответа на вопрос о назначении Аманбека редакции КазТАГ не удалось добиться ни от пресс-секретаря ДП Алматы Салтанат Азирбек (ждем ответа еще с 28 февраля), ни от пресс-службы МВД, куда мы пожаловались на отсутствие ответа от Азирбек (в пресс-службе МВД в курсе о непредоставлении ответа от Азербик еще с 12 марта и регулярно «кормили» обещаниями, что «Азирбек обязательно ответит/прокомментирует»), нам пришлось задать вопрос уже непосредственно министру внутренних дел Ержану Саденову.

В настоящий момент в МВД находится запрос КазТАГ касательно Аманбека, направленный посредством портала eOtinish – редакция надеется получить ответы на все поставленные в запросе вопросы и обязательно опубликует как ответы, в случае, если они будут получены, так и сами вопросы, в том числе и те, на которые, возможно, не получит ответов, учитывая выделяющееся отношение пресс-служб к вопросам касательно указанного высокопоставленного полицейского.

Ранее Аманбек был уличен в проведении пышной свадьбы сына на 400 человек в дорогостоящем ресторане с участием Кайрата Нуртаса, Макпал Жунусовой, Турсунбека Кабатова и других отечественных звезд. Кроме того, он упоминается в ряде криминальных историй – так, коррупционные схемы с упоминанием Аманбека описаны в материале газеты «Время» от 13 июля 2022 года под названием «Потерпевший полковник».


Ранее редакции КазТАГ стало известно, что после пропажи оружия в ДП Алматы, из-за которой было возбуждено уголовное дело и последовал ряд отставок, одним из замов главы департамента, вопреки громким скандалам, связанным с его именем, стал Аманбек.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика