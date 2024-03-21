Прецедент по делу Самата Абиша

Политолог Андрей Чеботарев прокомментировал условный срок племянника первого президента Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Приводим его без купюр.
"Условный приговор Самату Абишу можно расценить как результат компромисса между действующим руководством Казахстана и семьёй экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Судя по всему, первоначальные договорённости по нему были достигнуты ещё в 2022 году, позволив ему избежать участия в судебном процессе над Каримом Масимовым и другими бывшими коллегами по Комитету национальной безопасности РК в качестве обвиняемого. Однако впоследствии либо что-то было нарушено со стороны высокопоставленных родственников Абиша, либо он стал объектом внимания определённых сил, готовых поддержать его дальнейшую деятельность вплоть до возможного участия в политике. Нельзя, кстати, не вспомнить, что в своё время персона младшего племянника экс-президента обсуждалась в качестве вероятного преемника его дяди.
В любом случае это было чревато серьёзными рисками для властей. Поэтому их реакция была закономерной: возобновление расследования относительно причастности Абиша к январским событиям и последующая передача данного уголовного дела в суд. Вместе с тем закрытый характер последнего оставляет пока без ответов ряд вопросов, включая характер приговора. С учётом всего этого можно предположить, что в пользу Самата Абиша сыграли следующие факторы. Во-первых
, новые вынужденные шаги экс-президента и тесно связанных с ним персон навстречу властям в решении тех или иных вопросов. Прежде всего, в даче максимально гарантированных обязательств не участвовать в политической жизни Казахстана с использованием своих солидных финансовых, информационных и иных ресурсов, а также возможной передаче определённых активов государству.Во-вторых
, предоставление самим Абишем ценной информации в отношении своих родственников, которую власти могут использовать против любого из них в той или иной форме в нужный момент. В-третьих
, его новые показания, позволяющие дополнить картину произошедшего в январе 2022 года, включая роль его старшего брата Кайрата Сатыбалды, бывших коллег по КНБ и некоторых высокопоставленных персон из окружения Нурсултана Назарбаева. В частности, эти показания могут быть использованы в суде по делу Руслана Искакова, Армана Джумагельдиева и их подельников, а также будущем судебном процессе по делу экс-министра юстиции Марата Бекетаева и отразиться на приговорах основным фигурантам. Не исключено также, что они могут лечь в основу судебных процессов над теми людьми, которые до сих пор пребывают вне «орбиты следствия».
В целом, условный приговор является «мягким» вариантом политической нейтрализации Самата Абиша. В течение 8 лет он будет находиться на пробационном контроле по линии МВД, не считая негласный надзор со стороны недавних коллег, с запретом на выезд за пределы Казахстана и рядом иных ограничений. В случае же каких-либо действий с его стороны или со стороны гарантов его «правильного» поведения, которые будут расценены властями как нарушения предполагаемых неформальных договоренностей, условный срок может быстро стать реальным. Правда, самому Абишу и его гарантам придётся в дальнейшем постараться, чтобы избежать вероятных подстав со стороны каких-либо «доброжелателей»."
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