Очередь на казахстанско-узбекистанской границе: КНБ сделал заявление

Причиной очередей стало реконструкция ряда пунктов пропуска "Капланбек", "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт", а также выезд граждан Узбекистана на период празднования Наурыза.

"Пропуск через Государственную границу осуществляется в штатном режиме, приняты меры по контролю ситуации в пунктах пропуска", - добавили в Погранслужбе КНБ.

На пунктах пропуска на казахстанско-узбекской границе образовались большие очереди из людей и машин, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ранее читатель сообщил, что на таможенному посту Жибек Жолы на границе Казахстана и Узбекистана он прождал в очереди около 2,5 часов. При этом неизвестные люди за плату предлагают пройти эту очередь быстрее.В пресс-службе Пограничной службы КНБ РК подтвердили информацию, что перед пунктами пропуска на границе с Республикой Узбекистан наблюдается скопление лиц, транспортных средств на выезд из Казахстана.