Запуск космического корабля "Союз" с Байконура остановили за 20 секунд до старта

"Союз МС-25" во время несостоявшегося пуска / Скриншот с YouTube-канале "Роскосмоса" Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/zapusk-kosmiceskogo-korablya-soyuz-s-baikonura-ostanovili-za-20-sekund-do-starta
Произошла автоматическая отмена пуска корабля.
Запуск должен был состояться с космодрома "Байконур" в 16.21 (18.21 по времени Астаны). За пуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-25" можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале "Роскосмоса". Однако после команды "Пуск" за 20 секунд до времени старта неожиданно произошла отмена.
"Внимание на стартовом комплексе! Пошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние, подготовиться к стоянке 24 часа", – говорится в прямом эфире запуска.
В "Роскосмосе" пока никакой официальной информации об отмене пуска нет.
Космонавты во время команды "Пуск" / YouTube-канале "Роскосмоса"
В X NASA сообщили, что космический корабль и экипаж в безопасности.
Today's Soyuz launch was aborted at the 20-second mark. The spacecraft and crew remain safe. Teams at Baikonur will provide updates as they make assessments. pic.twitter.com/xPBtWtDDsh
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