Запуск космического корабля "Союз" с Байконура остановили за 20 секунд до старта

"Внимание на стартовом комплексе! Пошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние, подготовиться к стоянке 24 часа", – говорится в прямом эфире запуска.

Космонавты во время команды "Пуск" / YouTube-канале "Роскосмоса"

Today's Soyuz launch was aborted at the 20-second mark. The spacecraft and crew remain safe. Teams at Baikonur will provide updates as they make assessments. pic.twitter.com/xPBtWtDDsh — NASA (@NASA) March 21, 2024

Произошла автоматическая отмена пуска корабля.Запуск должен был состояться с космодрома "Байконур" в 16.21 (18.21 по времени Астаны). За пуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-25" можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале "Роскосмоса". Однако после команды "Пуск" за 20 секунд до времени старта неожиданно произошла отмена.В "Роскосмосе" пока никакой официальной информации об отмене пуска нет.В X NASA сообщили, что космический корабль и экипаж в безопасности.На борту корабля находились космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, участница космического полёта из Беларуси Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон."Союз" должен был пристыковаться к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС в 19.40 по времени Москвы.По плану, Олег Новицкий и Марина Василевская должны провести на орбите 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24" вместе с Лорал О’Харой.Трейси Дайсон будет работать в космосе 186 суток и приземлится на корабле "Союз МС-25" вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.