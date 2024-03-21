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Запуск космического корабля "Союз" с Байконура остановили за 20 секунд до старта

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 20:10
Запуск космического корабля "Союз" с Байконура остановили за 20 секунд до старта
"Союз МС-25" во время несостоявшегося пуска / Скриншот с YouTube-канале "Роскосмоса" Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/zapusk-kosmiceskogo-korablya-soyuz-s-baikonura-ostanovili-za-20-sekund-do-starta
Произошла автоматическая отмена пуска корабля.

Запуск должен был состояться с космодрома "Байконур" в 16.21 (18.21 по времени Астаны). За пуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-25" можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале "Роскосмоса". Однако после команды "Пуск" за 20 секунд до времени старта неожиданно произошла отмена. 

"Внимание на стартовом комплексе! Пошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние, подготовиться к стоянке 24 часа", – говорится в прямом эфире запуска.




В "Роскосмосе" пока никакой официальной информации об отмене пуска нет. 

Запуск космического корабля "Союз" с Байконура остановили за 20 секунд до старта

Космонавты во время команды "Пуск" / YouTube-канале "Роскосмоса"


В X NASA сообщили, что космический корабль и экипаж в безопасности.

 


На борту корабля находились космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, участница космического полёта из Беларуси Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

"Союз" должен был пристыковаться к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС в 19.40 по времени Москвы.

По плану, Олег Новицкий и Марина Василевская должны провести на орбите 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24" вместе с Лорал О’Харой.

Трейси Дайсон будет работать в космосе 186 суток и приземлится на корабле "Союз МС-25" вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.


Источник: informburo.kz
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