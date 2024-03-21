Казахстанцы сообщают об огромной пробке на границе Казахстана и России

"Просто многокилометровая очередь из Казахстана в Россию. Именно из легкового транспорта. Особенно тяжело тем, у кого в машинах маленькие дети и пожилые люди. Некоторые водители ставят машины поперек, чтобы другие не смогли проехать вне очереди. Наши ребята, таможенники, говорят, что проблема с российской стороны. Там полностью забиты пути. Наши не могут впускать, так как на нейтральной полосе просто некуда ставить машины", – сообщают очевидцы.

"Наши открыли все окна для проверки документов. Теперь стоим перед российским пунктом пропуска. Начала и конца очереди из авто не видно. Много машин", – говорят водители.

Многокилометровая пробка из машин образовалась на границе Казахстана и России. Люди сообщают, что машины не двигались с места более пяти часов, передает Tengri Auto со ссылкой на "Наш Костанай".В пограничной службе корреспондентам портала сообщили, что делают все возможное, чтобы ускорить процесс пересечения границы.