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Казахстанцы сообщают об огромной пробке на границе Казахстана и России

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 22:27
Казахстанцы сообщают об огромной пробке на границе Казахстана и России
Фото: top-news.kz
Многокилометровая пробка из машин образовалась на границе Казахстана и России. Люди сообщают, что машины не двигались с места более пяти часов, передает Tengri Auto со ссылкой на "Наш Костанай".

"Просто многокилометровая очередь из Казахстана в Россию. Именно из легкового транспорта. Особенно тяжело тем, у кого в машинах маленькие дети и пожилые люди. Некоторые водители ставят машины поперек, чтобы другие не смогли проехать вне очереди. Наши ребята, таможенники, говорят, что проблема с российской стороны. Там полностью забиты пути. Наши не могут впускать, так как на нейтральной полосе просто некуда ставить машины", – сообщают очевидцы.


В пограничной службе корреспондентам портала сообщили, что делают все возможное, чтобы ускорить процесс пересечения границы.

"Наши открыли все окна для проверки документов. Теперь стоим перед российским пунктом пропуска. Начала и конца очереди из авто не видно. Много машин", – говорят водители.


Источник: tengrinews.kz
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