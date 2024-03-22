Почему на столе у казахстанцев только импортная колбаса?

«Выходом мог бы стать запуск в стране предприятий, перерабатывающих сбой на какие-то востребованные продукты. Причем не обязательно речь должна идти о продуктах питания. Это могут быть корма для собак и кошек и многое другое. Но пока таких производств в стране нет, и вся цена скота ложится в мясо. Его выход с туши - около 50%. Получается, половина животного просто утилизируется. Это огромные экономические потери, приводящие в том числе и к высокой себестоимости говядины», — пишет портал.

«Чем тут может поддержать переработчиков государство — это внести изменения в Налоговый кодекс. Взять, например, КПК: он что у нас — 20%, что у букмекеров. При этом букмекеры ничего не создают, а мы кормим страну. И мы почему-то работаем в равных условиях. Разве это правильно? Нужны разные налоговые режимы, направленные на поддержку производства. И, конечно, мы должны иметь деньги на модернизацию. Сейчас мы бежим как белка в колесе, средств на модернизацию производства не имеем. А нам для развития нужен долгосрочный капитал», — говорится на портале.

«Сейчас я участвую в одном научном проекте с коллективом ученых под руководством академика Чуманова. Задача - создание технологии сохранения баранины в охлажденном виде в течение 90 суток. Это тот продукт, который был бы востребован в арабских государствах. Если нам удастся создать эту технологию и начать экспорт, то маржинальность такого продукта намного выше, чем тушек, которые мы поставляем в страны Персидского залива в настоящий момент. Тушка стоит недорого в том числе и потому, что срок ее хранения — всего 14 дней. За этот период ее нужно доставить из Казахстана заказчику, а тому нужно успеть ее продать. Вакуумная упаковка с 90 днями хранения помогла бы очень серьезно », — говорит спикер.

Казахстан, за прошлый год, отгрузил на экспорт 314 тонн колбасы, а импортировал 45 тыс тонн. В целом всех видов мясопродуктов Казахстан отгрузил за рубеж на 4 млн долларов, а ввез на 162 млн долларов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на El Dala.Как пишет портал, причин несколько. Первое, это уход с рынка живого скота.Согласно информации Минсельхоза РК, выделенная в начале года квота на экспорт 30 тыс бычков, уже освоена откормочными площадками. Основная часть скота ушла в Узбекистан. То есть у наших фермеров сохраняется интерес к экспорту живого скота, а не к сдаче его на отечественные мясокомбинаты. Обвинять их в этом нельзя, ведь на внешнем рынке цена на живой скот выше. Плюс ко всему, партнеры не хотят покупать сбой, поэтому местные мясокомбинаты, осуществляющие убой скота, не могут получить дополнительную рентабельность. А значит, не могут предложить казахстанским фермерам более высокие цены за скот.Дополнительную рентабельность мясокомбинатам Казахстана могла бы дать не только реализация сбоя, но и глубокая переработка самого мяса. Разделанное, упакованное мясо стоит дороже, чем просто выложенные на прилавок части туши. В том числе речь может идти об экспорте такого вот охлажденного мяса. Это было бы выгоднее, чем отгрузка за рубеж целых туш.Еще одной проблемой, по словам экспертов, является работа на внутреннем рынке. Люди не могут позволить купить себе мясо. Обычный покупатель выбирает что подешевле, соответственно, производство высокомаржинальных продуктов не может развиваться.Но есть положительные тенденции, которые помогли бы выровнять ситуацию с мясным рынком. Казахстан может составить отличную конкуренцию по продаже баранины на рынке. По словам владельца Айдабульского мясокомбината Азамата Шалмагамбетова, здесь вопрос стоит в сохранности продукции, над чем сейчас и работают.Плюсом казахстанской баранины является ее вкус — она нравится покупателям. Речь идет о мясе едильбаевской породы, которое не имеет специфического привкуса.