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Премьер-министр РК обратился к казахстанцам

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 11:35
Премьер-министр РК обратился к казахстанцам
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Олжас Бектенов поздравил соотечественников с праздником Наурыз, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

— Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Наурыз мейрамы! Этим светлым праздником весны и благоденствия мы отмечаем начало нового жизненного цикла. Время пробуждения природы как символ возрождения и обновления наполняет нас вдохновением и гармонией. Возрождая древние традиции, в дни праздника казахстанцы проявляют внимание ближним, оказывая заботу и поддержку, — отметил Олжас Бектенов.


По его словам, в настоящее время страна находится на новом этапе развития, и Наурыз мейрамы приобретает особое значение в ее истории. Глубокая философия этого праздника, символизирующего щедрость, благополучие и процветание, становится духовной составляющей для многонационального народа Казахстана.

— Наурыз мейрамы — праздник солнца и тепла, веры и любви — сегодня служит символом укрепления национальной идентичности, единства и консолидации нашего общества! Пусть он наполнит миром, добром и теплом семейного очага каждый дом! С яркими лучами весеннего солнца пусть в ваших сердцах сияет свет любви и надежды! Желаю благополучия и процветания! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын! — заявил Премьер-министр РК.



Источник: inform.kz
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