"Обматерил бармена". В сети обсуждают новое видео с Куандыком Бишимбаевым

В сети опубликовали видео, на котором, как утверждается, экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев материт и запугивает бармена в одном из заведений столицы, передает Tengrinews.kz.
"Не встревай никогда в разговор. Ты кто такой? Ты бармен. Пожалеешь об этом. Налей мне виски...", - говорит сидящий спиной мужчина, похожий на бывшего министра. Речь экс-чиновника при этом щедро сдобрена матерными словами и ругательствами.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
В соцсетях пользователи с возмущением отреагировали на видео. Многие задаются вопросом, как Бишимбаева допустили к власти с таким отношением к людям.
Напомним, в настоящее время Куандык Бишимбаев обвиняется в убийстве с особой жестокостью своей супруги Салтанат Нукеновой. Чиновник расправился с молодой женщиной в ресторане в Астане в ноябре прошлого года.
Дело в отношении экс-министра рассмотрит суд присяжных. Главное судебное разбирательство назначено на 27 марта. Сам Бишимбаев отказался признать свою вину. Кроме того, защита экс-министра зачитала ходатайство, в котором попросила судить его за "причинение смерти по неосторожности".
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