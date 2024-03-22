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Производители повысили цены на молоко и яйца

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Производители повысили цены на молоко и яйца
фото: lsm.kz
Фермеры снизили цены почти на весь ассортимент товаров, кроме яиц и молока, передает LS.

В феврале этого года производители продукции сельского хозяйства уменьшили стоимость товаров в среднем на 4,1% по стране в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.


Из данных Бюро нацстатистики видно, что больше всего подешевели огурцы – на 19,8%.

Следом упали цены на семена подсолнечника – на 16%, семена сафлора – на 12,8%, чечевицу – на 10,3%.

Также стали дешевле гречка (-9,6%), кукуруза (-9,2%), горох (-9%), семена льна-кудряша (-8,7%), ячмень (-7,8%), пшеница (-7,8%), семена рапса (-7,6%), картофель (-4,9%) и помидоры (-3,5%).

Однако несколько видов сельхозпродукции, напротив, подорожали: просо – на 7,7%, рис – на 6,5%, и овес – на 1,6%.

Также изменения затронули и продукты животноводства. Лошади (в живом весе) стали дороже на 6,1%, крупный рогатый скот – на 4,2%, овцы – на 4,2%. Обратная ситуация по свиньям: цена на них незначительно снизилась – на 0,3%.

Домашняя птица (в убойном весе) также немного подешевела – на 2%.

Между тем отмечен рост цен на молоко – на 4,4%, яйца – на 16,2%.


Источник: lsm.kz
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