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Почти 60% казахстанцев готовы защищать Родину с оружием в руках

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Почти 60% казахстанцев готовы защищать Родину с оружием в руках
Фото из открытых источников
Астана. 22 марта. КазТАГ – Почти 60% казахстанцев готовы защищать Родину с оружием в руках, говорится в исследовании Gallup International.

В опросе, которое провела исследовательская организация Gallup International, участвовало 45 стран. По всему миру было опрошено 46 138 человек. В каждой стране, в том числе в Казахстане, с октября по декабрь 2023 года опрошено около 1000 человек.

10 лет назад больше людей во всем мире были готовы сражаться за свою страну. Сейчас ситуация изменилась и аналитики связывают это с началом нескольких конфликтов в разных частях земного шара за последние годы.

Жители Европы, США, Канады не охотно выражают желание идти на войну. В Западной Азии, Ближнем Востоке и Индии – ситуация иная.

В Казахстане 58% казахстанцев готовы защищать свою Родину, против – 26%, затруднились с ответом – 16%. В 2015 году эта доля составила 69%. В России 32% заявили, что готовы пойти на войну за свою страну, если потребуется.


Пять стран с гражданами, готовыми воевать:

Армения — 96%;

Саудовская Аравия — 94%;

Азербайджан — 88%;

Пакистан — 86%;

Грузия — 83%.

Страны, ответившие отказом:

Италия — 78%;

Австрия — 62%;

Германия — 57%;

Нигерия — 54%;

Испания — 53%.


Источник: kaztag.kz
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