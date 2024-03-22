Астана. 22 марта. КазТАГ – Почти 60% казахстанцев готовы защищать Родину с оружием в руках, говорится в исследовании Gallup International.
В опросе, которое провела исследовательская организация Gallup International, участвовало 45 стран. По всему миру было опрошено 46 138 человек. В каждой стране, в том числе в Казахстане, с октября по декабрь 2023 года опрошено около 1000 человек.
10 лет назад больше людей во всем мире были готовы сражаться за свою страну. Сейчас ситуация изменилась и аналитики связывают это с началом нескольких конфликтов в разных частях земного шара за последние годы.
Жители Европы, США, Канады не охотно выражают желание идти на войну. В Западной Азии, Ближнем Востоке и Индии – ситуация иная.
В Казахстане 58% казахстанцев готовы защищать свою Родину, против – 26%, затруднились с ответом – 16%. В 2015 году эта доля составила 69%. В России 32% заявили, что готовы пойти на войну за свою страну, если потребуется.Пять стран с гражданами, готовыми воевать:
Армения — 96%;
Саудовская Аравия — 94%;
Азербайджан — 88%;
Пакистан — 86%;
Грузия — 83%.Страны, ответившие отказом:
Италия — 78%;
Австрия — 62%;
Германия — 57%;
Нигерия — 54%;
Испания — 53%.
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