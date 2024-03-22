В Казахстане 58% казахстанцев готовы защищать свою Родину, против – 26%, затруднились с ответом – 16%. В 2015 году эта доля составила 69%. В России 32% заявили, что готовы пойти на войну за свою страну, если потребуется.

Астана. 22 марта. КазТАГ – Почти 60% казахстанцев готовы защищать Родину с оружием в руках, говорится в исследовании Gallup International.В опросе, которое провела исследовательская организация Gallup International, участвовало 45 стран. По всему миру было опрошено 46 138 человек. В каждой стране, в том числе в Казахстане, с октября по декабрь 2023 года опрошено около 1000 человек.10 лет назад больше людей во всем мире были готовы сражаться за свою страну. Сейчас ситуация изменилась и аналитики связывают это с началом нескольких конфликтов в разных частях земного шара за последние годы.Жители Европы, США, Канады не охотно выражают желание идти на войну. В Западной Азии, Ближнем Востоке и Индии – ситуация иная.Армения — 96%;Саудовская Аравия — 94%;Азербайджан — 88%;Пакистан — 86%;Грузия — 83%.Италия — 78%;Австрия — 62%;Германия — 57%;Нигерия — 54%;Испания — 53%.