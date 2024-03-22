Можно ли использовать чужой депозит для ипотеки под 9% в Казахстане

С 1 марта 2024 года в Казахстане стартовала ипотечная программа «Отау», которая позволяет казахстанцам получить жилищный заем под 9%. Однако принять в ней участие, по крайней мере на данным момент, могут не все. Дело в том, что оформить ипотеку могут только вкладчики «Отбасы банка», у которых есть открытый там депозит с суммой в 1 млн тенге.

«Например, вкладчик может уступить депозит брату супруги. Для этого нужны свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении, документ, подтверждающий смену фамилии. При полном совпадении фамилии и отчества операция делается на основании удостоверения личности. Эта операция называется «Уступка через промежуточное звено», – объяснили механизм передачи депозита эксперты.

Оформить льготную ипотеку под 9% можно, только если есть депозит в «Отбасы банке», которому минимум полтора года. При этом можно использовать уступленные сбережения. Подробнее читайте на NUR.KZ.При этом самому вкладу должно быть минимум 18 месяцев на момент подачи заявки на участие. Другими словами, если сейчас открыть депозит в банке, то принять участие в программе «Отау» получится только через полтора года. При этом, как отмечает портал «Крыша», можно использовать уступленный депозит. Напомним, что возмездная уступка, то есть продажа депозита между чужими лицами теперь в «Отбасы банке» недоступна.Но разрешается бесплатная уступка между некоторыми родственниками. В частности, переуступить свой депозит в «Отбасы банке» можно следующим людям:- супругам;- родителям и детям;- усыновителям и усыновленным (удочерителям и удочеренным);- полнородным и неполнородным братьям и сестрам;- дедушкам, бабушкам и внукам;- полнородным и неполнородным братьям и сестрам родителей (дядям и тетям);- двоюродным дедушкам и бабушкам, двоюродным дядям и тетям, двоюродным братьям и сестрам;- племянникам и племянницам.Стоит отметить, что в мобильном приложении банка переуступить депозит можно только между близкими родственниками, а вот остальной родне придется ехать в отделение банка.В некоторых случаях такая переуступка может оказаться очень полезной. Например, женщина в декрете не сможет принять участие в ипотеке, даже если у нее есть депозит, которому полтора года.Дело в том, что по условиям программы нужно подтвердить свою платежеспособность – официальный доход и наличие пенсионных взносов за последние 6 месяцев. Поэтому ей придется ждать выхода на работу или можно переуступить депозит супругу и подать заявку на участие в программе «Отау» сразу. Напомним, ранее эксперты подсчитали, сколько нужно будет платить за квартиру, купленную в рамках этой ипотечной программы.Также стало известно, что в Казахстане готовится к запуску еще одна льготная жилищная программа, в рамках которой социально уязвимые слои населения смогут купить жилье под 7%, а остальные казахстанцы – также под 9%.