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Призрак или человек? Загадочный силуэт попал на камеру на базаре Талдыкоргана

Просмотров:625 Опубликовано: Вчера, 20:03
Призрак или человек? Загадочный силуэт попал на камеру на базаре Талдыкоргана
кадр из видео
Загадочный силуэт попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из базаров Талдыкоргана. Ролик появился на странице ТАЛДЫКОРГАНЕЦ в Instagram, сообщает Tengri Life.

"Это человек или призрак прошел на базаре Талдыка?", - подписано видео.


В комментариях многие пользователи принялись шутить по поводу увиденного. Кто-то предположил, что все дело к камере. А некоторых видео по-настоящему напугало:

"Человек в дождевике просто, китайцы плащ невидимку изобрели еще в 2017 году. Такой если одеть, перед камерами также выглядеть будете".

"Талдыкорган город чудес, вышел за угол и исчез".

"Это за насваям кто-то быстро шел".

"Глюк камеры называется".

"Вроде бы есть, вроде и нет".

"Опять он начал ходить, будьте осторожны".



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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шаман (Посетители) Вчера, 21:45
это дело в камере, у меня на объекте такие же стоят, когда стемнеет люди полупрозрачными кажутся

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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