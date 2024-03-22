Призрак или человек? Загадочный силуэт попал на камеру на базаре Талдыкоргана

Загадочный силуэт попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из базаров Талдыкоргана. Ролик появился на странице ТАЛДЫКОРГАНЕЦ в Instagram, сообщает Tengri Life.
"Это человек или призрак прошел на базаре Талдыка?", - подписано видео.
В комментариях многие пользователи принялись шутить по поводу увиденного. Кто-то предположил, что все дело к камере. А некоторых видео по-настоящему напугало:
"Человек в дождевике просто, китайцы плащ невидимку изобрели еще в 2017 году. Такой если одеть, перед камерами также выглядеть будете".
"Талдыкорган город чудес, вышел за угол и исчез".
"Это за насваям кто-то быстро шел".
"Глюк камеры называется".
"Вроде бы есть, вроде и нет".
"Опять он начал ходить, будьте осторожны".