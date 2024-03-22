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"Меня отговаривали многие": бышая супруга Бишимбаева рассказала о жизни и разводе с экс-министром

Просмотров:549 Опубликовано: Вчера, 21:03
"Меня отговаривали многие": бышая супруга Бишимбаева рассказала о жизни и разводе с экс-министром
Назым Кахарман. Фото из личного архива
Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева рассказала о жизни с мужем и причинах развода, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На свой странице в соцсети Назым Кахарман ответила на вопросы подписчиков и просьбу рассказать о причинах развода с бывшим мужем, экс-министром Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве Салтанат Нукеновой.

Назым Кахарман написала, что вышла замуж за Бишимбаева в 24 года, после двух лет отношений и двух предложений руки и сердца.

"Родила первенца в 27 лет. Была замужем 14 лет, по событийности и насыщенности у меня ощущение, что мы прожили в два раза больше (прям как в СИЗО, день за два засчитывается). В том числе и потому, что за это время я успела побывать женой перспективного, блестяще умного парня, с которым мы вместе строили карьеру главы семьи; Министра Экономики, обойдя все суперские светские и официальные приемы и осужденного зэка, объехав все зоны и тюрьмы, где он отбывал срок. Успела побывать какое-то время счастливой, много раз обманутой, депрессивной, несчастливой, иногда довольной жизнью даже уже в испорченном браке", - написала Назым Кахарман (орфография и пунктуация автора сохранены).


В браке с Куандыком Бишимбаевым Назым Кахарман родила двоих сыновей и дочь.

"Эти отношения стали моим главным учителем, я ушла на дно в себя и вернулась, обретя себя. Это был долгий процесс, но он того стоил. В итоге я подала на развод, потому что поняла, что я переросла своего спутника и нам уже не по пути. Меня отговаривали очень многие, типа, как же дети, статус, уят же, Бог не велел.


Разводом горжусь, сделала максимально мягким для него и моих детей, я готовилась к этому много лет. Все прошло отлично. Мы не были идеальной парой, но мы стали прекрасными бывшими, которые воспитывали совместных детей. Мы радовались его свадьбе, дети даже участвовали на Кудалык и полюбили новую жену отца. Дальше вы знаете...", - написала на своей странице в Instagram Назым Кахарман (орфография и пунктуация автора сохранены).


Напомним, ранее бывшая супруга Куандыка Бишимбаева опубликовала видеообращение в социальных сетях. Она заявила, что ее дочь в корыстных целях оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат Нукеновой.

По рассказу Назым Кахарман, в марте 2023 года ее дочь и сын находились с Бишимбаевым. В одну из ночей произошла драка, свидетелями которой стали дети. Дочь прислала матери тревожные сообщения. На следующий день экс-супруга Бишимбаева вызвала полицию, так как дочь была в шоковом состоянии.

9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Накануне вечером в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Тогда, предположительно, речь шла о супруге экс-министра.

Одновременно с сообщением о задержании Бишимбаева в полиции Астаны предоставили комментарий, в котором говорилось о задержании мужчины, однако имя его не называлось.

27 марта в Астане начнется главное судебное разбирательство по громкому делу. Процес будет проходить с участием присяжных заседателей.


Источник: tengrinews.kz
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