"Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве", – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

Акорда сделала заявление в связи с терактом в Москве, передает Tengrinews.kz.Он считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства - члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.Президент Казахстана также выразил соболезнования Президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.