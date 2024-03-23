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Стрельба в "Крокус сити холле": посольство Казахстана в России открыло горячую линию

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 00:27
Стрельба в "Крокус сити холле": посольство Казахстана в России открыло горячую линию
Фото из открытых источников
Посольство Казахстана в России открыло горячую линию в связи с событиями в московском "Крокус сити холле", передает Tengrinews.kz.

"В связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14", - говорится в сообщении на сайте посольства.


Напомним, неизвестные открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы "Пикник" в московском "Крокус сити холле".

СОБР начал штурм здания. На улице слышна стрельба, которую ведут внутри здания. В здании разгорелся сильный пожар.

Источник издания "112" сообщил, что количество пострадавших при стрельбе в "Крокус сити холле" возросло до 130. Кроме того, сообщается о 40 погибших.

Telegram-канал Baza пишет, что во время стрельбы в "Крокусе" могли находиться 6200 человек - почти все билеты на концерт группы "Пикник" были были распроданы. Максимальная вместительность зала в здании - более 9500 человек.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее терактом.


Источник: tengrinews.kz
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