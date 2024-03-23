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Смертельное месиво: Жуткое ДТП унесло жизни 4 человек в области Жетысу

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 09:26
Смертельное месиво: Жуткое ДТП унесло жизни 4 человек в области Жетысу
Фото: кадр из видео
Четыре человека погибли в страшной аварии на 336 километре автодороги «Алматы – Оскемен» в Аксуском районе. Об этом сообщает пресс-служба ДП области Жетысу.

Предварительно установлено, что водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom.

В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир с автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.



Источник: ИА «NewTimes.kz»


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