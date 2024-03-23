Смертельное месиво: Жуткое ДТП унесло жизни 4 человек в области Жетысу

Четыре человека погибли в страшной аварии на 336 километре автодороги «Алматы – Оскемен» в Аксуском районе. Об этом сообщает пресс-служба ДП области Жетысу.
Предварительно установлено, что водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom.
В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир с автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются.
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА «NewTimes.kz»
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