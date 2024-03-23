Лавина обрушилась на курорт Алматы, где проходят реабилитацию дети с аутизмом

- Около 08:30 утра произошёл сход лавины со стороны пика Букреева. Никто не пострадал. Объём снега ввиду обильных осадков значительный. Руководство «Пионера» приняло профилактические меры и за два дня до схода лавин остановило работу курорта. Заблаговременно был закрыт гостиничный комплекс, а также распущен по домам персонал. Кроме того, приостановлена программа реабилитации детей с расстройством аутистического спектра «Адаптивное катание». Ущерб, причинённый курорту, сейчас уточняется, - сообщил Мурат Каратай.

- 22 марта утром в связи с оттепелью и выпадением значительных осадков самопроизвольно сошла снежная лавина в бассейне реки Котырбулак. Снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта «Пионер». Жертв и пострадавших нет. Специалисты проинформировали: «Обмер и подсчет объема снежной массы возможен при установлении безопасных погодных условий», - сообщили в МЧС РК.