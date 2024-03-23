Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 23 Марта
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Лавина обрушилась на курорт Алматы, где проходят реабилитацию дети с аутизмом

Просмотров:54 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Лавина обрушилась на курорт Алматы, где проходят реабилитацию дети с аутизмом
Фото: горнолыжный курорт «Пионер»
На горнолыжный курорт Pioneer в Алматы сошла лавина со стороны пика Букреева. Программу реабилитации приостановили и персонал эвакуировали заблаговременно за два дня до ЧП.

Как сообщил владелец базы Мурат Каратай, пострадавших нет.

- Около 08:30 утра произошёл сход лавины со стороны пика Букреева. Никто не пострадал. Объём снега ввиду обильных осадков значительный. Руководство «Пионера» приняло профилактические меры и за два дня до схода лавин остановило работу курорта. Заблаговременно был закрыт гостиничный комплекс, а также распущен по домам персонал. Кроме того, приостановлена программа реабилитации детей с расстройством аутистического спектра «Адаптивное катание». Ущерб, причинённый курорту, сейчас уточняется, - сообщил Мурат Каратай.


Он также отметил, что из-за значительного объёма восстановительных работ компании требуется помощь со стороны профильных подразделений госорганов.

На данный момент дорога к «Пионеру» завалена. Доступ к гостиничному комплексу перекрыт.

- 22 марта утром в связи с оттепелью и выпадением значительных осадков самопроизвольно сошла снежная лавина в бассейне реки Котырбулак. Снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта «Пионер». Жертв и пострадавших нет. Специалисты проинформировали: «Обмер и подсчет объема снежной массы возможен при установлении безопасных погодных условий», - сообщили в МЧС РК.


Отмечается, что по госпрограмме «Адаптивное катание», финансируемой акиматом, здесь ежегодно проходят реабилитацию на горных лыжах сотни маленьких алматинцев с особенными потребностями. Кроме того, в «Пионер» съезжаются семьи, воспитывающие детей с аутизмом со всех регионов страны, а также из-за рубежа.

Источник: BaigeNews.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика