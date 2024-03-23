Автомобиль с людьми ушел под лед в Павлодарской области

- 22 марта в 20:33 поступило сообщение о том, что в Экибастузе, в районе ГРЭС-2, на искусственном водоеме Шандыксор двое мужчин 1978 и 1976 года рождения, двигаясь на личном автотранспорте, ушли под лед, - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

- 23 марта в 07:20 спасатели Экибастуза приступили к поисково-спасательным работам, задействовав семь человек, две единицы техники и одно плавсредство. Погибших рыбаков обнаружили в затонувшей автомашине. В 10:27 извлекли тело одного, в 12:20 – другого, - сообщили в пресс-службе регионального ДЧС.