Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 23 Марта
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Автомобиль с людьми ушел под лед в Павлодарской области

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Автомобиль с людьми ушел под лед в Павлодарской области
Фото пресс-службы ДЧС Павлодарской области
Трагедия случилась на водоеме крупного энергопредприятия региона.

- 22 марта в 20:33 поступило сообщение о том, что в Экибастузе, в районе ГРЭС-2, на искусственном водоеме Шандыксор двое мужчин 1978 и 1976 года рождения, двигаясь на личном автотранспорте, ушли под лед, - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.


По данным ведомства, мужчины приехали на рыбалку из Павлодара. Автомобиль затонул в 700-800 метрах от берега.

- 23 марта в 07:20 спасатели Экибастуза приступили к поисково-спасательным работам, задействовав семь человек, две единицы техники и одно плавсредство. Погибших рыбаков обнаружили в затонувшей автомашине. В 10:27 извлекли тело одного, в 12:20 – другого, - сообщили в пресс-службе регионального ДЧС.


В ведомстве предупредили, что лед на водоемах очень хрупкий и выходить на него смертельно опасно.

Источник: Tengrinews.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика