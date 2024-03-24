Девятиклассница забеременела после изнасилования отчимом в Кызылординской области

- Ученица 9 класса школы № 86 забеременела. Состояние девочки первыми заметили ее учителя. 38-летняя женщина не знала, что ее муж, который старше на 20 лет, изнасиловал ее дочь от предыдущего брака. Имеется информация о том, что в качестве подозреваемого арестован ее 58-летний отчим. Если это правда, то почему не привлекают к ответственности мать девочки. Ведь она тоже виновата в том, что сломали судьбу девочки, - написала блогер.

- К сожалению, вышеуказанная ситуация была подтверждена определением специалистов. На сегодняшний день школьница, мама и отчим доставлены в область с целью прохождения специальной проверки. Со вчерашнего дня специалисты районного правоохранительного органа работают с подозреваемым, - сообщили в аппарате акима поселка Шалкия.