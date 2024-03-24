Девятиклассница забеременела после изнасилования отчимом в Кызылординской области

В Жанакоргане ученица 9 класса забеременела от отчима.
Об этом стало известно из поста в Facebook
кызылординского блогера Үйтолған Жареке.
Согласно информации, опубликованной в социальной сети, инцидент произошел в поселке Шалкия Жанакорганского района Кызылординской области.
- Ученица 9 класса школы № 86 забеременела. Состояние девочки первыми заметили ее учителя. 38-летняя женщина не знала, что ее муж, который старше на 20 лет, изнасиловал ее дочь от предыдущего брака. Имеется информация о том, что в качестве подозреваемого арестован ее 58-летний отчим. Если это правда, то почему не привлекают к ответственности мать девочки. Ведь она тоже виновата в том, что сломали судьбу девочки, - написала блогер.
Информация позже была подтверждена официальным органом.
- К сожалению, вышеуказанная ситуация была подтверждена определением специалистов. На сегодняшний день школьница, мама и отчим доставлены в область с целью прохождения специальной проверки. Со вчерашнего дня специалисты районного правоохранительного органа работают с подозреваемым, - сообщили в аппарате акима поселка Шалкия.
Также по словам односельчан, проведена экспертиза ДНК в отношении еще одного жителя указанного населенного пункта в качестве подозреваемого.
Источник: Qaz365.kz
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