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Полицейский избил строителя за улыбчивость и отделался условным сроком в Астане

Просмотров:304 Опубликовано: Вчера, 21:13
Полицейский избил строителя за улыбчивость и отделался условным сроком в Астане
фото: gov.kz
Кокшетау. 24 марта. КазТАГ – Полицейский избил строителя за улыбчивость и отделался условным сроком в Астане, передает КазТАГ.

«О» признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 362 (превышение власти с применением насилия) УК РК и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на пять лет. В соответствии со статьей 63 УК назначенное наказание считать условным, с установлением пробационного контроля», - говорится в приговоре межрайонного уголовного суда Астаны.


Осужденный также лишен специального звания майора полиции.

Как следует из материалов обвинения, в полицию столичного района Алматы осенью 2023 года поступило заявление от жительницы Астаны по поводу неисполнения условий договора нанятым строителем. В тот же день рабочего задержали и доставили в опорный пункт.

В ходе выяснения обстоятельств участковому майору полиции не понравилось, что гражданин улыбается, как позже выяснится у него была такая привычка. Офицер вывел строителя в коридор, где нет камер видеонаблюдения, и с нецензурной бранью стал его избивать со словами: «тебе нравится так, а? В такой плоскости разговора … а? Я тебя спрашиваю, нравится? Понятно тебе, а?» Задержанный гражданин в ответ просил его не бить. В результате экзекуции у строителя была разбита губа, потекла кровь.


Как показала медицинская экспертиза, здоровью пострадавшего от рук полицейского был нанесен легкий вред. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На процессе пострадавший просил суд не лишать участкового свободы, а также заявил, что никаких претензий к нему не имеет.

Суд направил частное постановление в департамент полиции Астаны о принятии мер и с требованием не допускать рукоприкладство со стороны сотрудников.

Примечательно, что заявление гражданки на самого строителя было в итоге отправлено в архив, поскольку в нем усмотрели признаки гражданско-правовых отношений.


Источник: kaztag.kz
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