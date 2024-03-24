«О» признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 362 (превышение власти с применением насилия) УК РК и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на пять лет. В соответствии со статьей 63 УК назначенное наказание считать условным, с установлением пробационного контроля», - говорится в приговоре межрайонного уголовного суда Астаны.

В ходе выяснения обстоятельств участковому майору полиции не понравилось, что гражданин улыбается, как позже выяснится у него была такая привычка. Офицер вывел строителя в коридор, где нет камер видеонаблюдения, и с нецензурной бранью стал его избивать со словами: «тебе нравится так, а? В такой плоскости разговора … а? Я тебя спрашиваю, нравится? Понятно тебе, а?» Задержанный гражданин в ответ просил его не бить. В результате экзекуции у строителя была разбита губа, потекла кровь.

Кокшетау. 24 марта. КазТАГ – Полицейский избил строителя за улыбчивость и отделался условным сроком в Астане, передает КазТАГ.Осужденный также лишен специального звания майора полиции.Как следует из материалов обвинения, в полицию столичного района Алматы осенью 2023 года поступило заявление от жительницы Астаны по поводу неисполнения условий договора нанятым строителем. В тот же день рабочего задержали и доставили в опорный пункт.Как показала медицинская экспертиза, здоровью пострадавшего от рук полицейского был нанесен легкий вред. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На процессе пострадавший просил суд не лишать участкового свободы, а также заявил, что никаких претензий к нему не имеет.Суд направил частное постановление в департамент полиции Астаны о принятии мер и с требованием не допускать рукоприкладство со стороны сотрудников.Примечательно, что заявление гражданки на самого строителя было в итоге отправлено в архив, поскольку в нем усмотрели признаки гражданско-правовых отношений.