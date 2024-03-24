Бедность выросла с 2019 года в Казахстане – детальный разбор ситуации

«По состоянию на II квартал 2023 года, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) составила 5,1%, продемонстрировав за последние пять лет негативный рост на 0,8% (4,3% в 2019 году)», - говорится в проекте поправок.

Кроме того, в региональном разрезе в областях Абай и Жетісу, а также Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях и городе Шымкент показатель превышает среднереспубликанский уровень (5,1% и больше).

«Официально на конец сентября 2023 года в органах занятости министерства труда и социальной защиты населения РК были зарегистрированы в качестве безработных 295,8 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных по сравнению с III кварталом предыдущего года выросла на 0,1% и составила 3,1% от численности рабочей силы. Уровень безработицы по сравнению с III кварталом 2022 года снизился до уровня 4,7%. При этом уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составил 3,3%», - сказано в проекте поправок.

«Вместе с тем, несмотря на относительно высокие трудовые доходы, в четырех регионах (Атырауская и Мангистауская области, города Астана и Алматы), наблюдается проблема неустойчивости роста реальных доходов. В остальных четырех регионах (Карагандинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская области) наблюдается проблема отсутствия устойчивого роста реального дохода, низких трудовых доходов, высокой самозанятости и оттока населения», - сообщили разработчики.

«Доходы городского населения на 66,7% складываются из доходов от работы по найму и на 7,5% из доходов от работы не по найму (то есть от доходов от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности). Основные источники доходов жителей сельской местности на 61,9% состоят из доходов от работы по найму и на 13,5% из доходов от работы не по найму (данные за II квартал 2023 года). Таким образом, для сельской местности характерен более высокий удельный вес доходов от самостоятельной занятости, чем у городского населения», - отмечено в документе.

Астана. 24 марта. КазТАГ – Доля населения за чертой бедности выросла с 2019 года в Казахстане, сообщается в проекте поправок в постановление правительства «Об утверждении комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2029 года», в котором представлен подробный разбор ситуации.Наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2023 года зарегистрировано в Туркестанской области (9,7%), а наименьшее – в городе Астана (2,5%).«С 2019 года у большинства регионов сохраняется тенденция роста доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, за исключением Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей. По-прежнему сохраняется значительная дифференциация доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума в городской и сельской местности. Так, по итогам II квартала 2023 года значение показателя в сельской местности превысило значение показателя в городской местности (3,9%) на 3,3% и составило 7,2%», - уточнили авторы документа.Значения показателей глубины и остроты бедности составили 1% и 0,3% соответственно.«На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из пять и более лиц, по итогам II квартала 2023 года составил 9,2%, что выше общего уровня бедности почти в два раза», - добавили разработчики.Также отмечается, что в структуре ВВП наблюдается низкая доля оплаты труда работников – 31,1% за январь-сентябрь 2023 года по сравнению с другими странами (44,5% – в России; 60,4% – в США; 47,0% – в ЕС).«Это обусловлено наличием проблем, связанных с диспропорциями в оплате труда, наличием скрытой безработицы, и, как следствие, ростом работающих бедных (Казахстан – 32,7%, Азербайджан – 39,7%, Россия – 30,7%, Греция – 13,4%). Вместе с тем, в целях увеличения доходов граждан с 1 января 2024 года повышен размер минимальной зарплаты до Т85 тыс. Таким образом, за три года поднят размер минимальной оплаты труда в два раза. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1,8 млн граждан, включая 350 тыс. бюджетников», - сказано в сообщении.Авторы обращают внимание на то, что текущая ситуация доходов населения имеет негативную тенденцию.«Несмотря на постоянную положительную динамику номинальных доходов с Т39,2 тыс. в 2010 году до Т180,1 тыс. в III квартале 2023 года, темпы роста реальных доходов населения снижаются (6,4% в 2019 году, 4,3% в 2020 году, 4,0% в 2021 году, 4,5% в 2022 году, 0,2% за январь-сентябрь 2023 года). Это связано с замедлением экономического роста (4,5% в 2019 году, 2,5% в 2020 году, 4,3% в 2021 году, 3,2% в 2022 году, 4,9% за девять месяцев 2023 года) и высоким инфляционным давлением (7,5% в 2020 году, 8,4% в 2021 году, 20,3% в декабре 2022 года, 9,8% в декабре 2023 года)», - говорится в документе.При этом особо отмечено, что в декабре 2023 года цены на продовольственные товары повысились на 8,5%, непродовольственные товары – на 9,1%, платные услуги – на 12,4%, что также оказывает существенное влияние на платежеспособность населения. Среди регионов в 2023 году самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Атырауской области – 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 %), самая низкая – в области Ұлытау, Актюбинской и Павлодарской областях – по 0,3%.«Сохраняется разрыв по ВРП между регионами. Так, за девять месяцев 2023 года ВРП Атырауской области, городов Астана и Алматы в сумме составляют более 40% ВРП республики. При этом ВРП областей Абай, Жетісу, Ұлытау, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей составляют лишь 2% от общего значения. Также, если по уровню ВРП в 2010 году город Алматы был в 8,4 раз больше Северо-Казахстанской области, то в 2023 году разрыв был уже почти в 10-кратном размере», - отметили разработчики.По ВРП на душу населения разрыв в региональном неравенстве оказался еще более существенен.«Данный показатель в Атырауской области за девять месяцев 2023 года составил Т13 887,1 тыс. и в 10 раз больше показателя по Туркестанской области (Т1 268,1 тыс.). Более того, ВРП на душу населения Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областей, представляющий северный регион страны, в сумме не достигает значения данного показателя Атырауской области», - уточнили авторы.По их словам, по данным выборочного обследования занятости населения за III квартал 2023 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9,1 млн человек, из них по найму работали 6,9 млн человек (76% от общего числа занятых в экономике), являлись самостоятельно занятыми – 2,2 млн человек (24% от общего числа занятых в экономике). По сравнению с III кварталом 2022 года общая занятость выросла на 134,5 тыс. человек, в основном за счет наемных работников (78,4 тысяч человек), численность самостоятельно занятых (на 56,1 тыс. человек).Как отмечается, несмотря на устойчивую положительную динамику реального дохода (за исключением 2015-2016 годов) в девяти регионах (Туркестанская, Костанайская, Алматинская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Жамбылская области и города Шымкент), наблюдается проблема низких трудовых доходов, и, как следствие, высокая доля самозанятости.По их словам, главное отличие структуры доходов городских и сельских жителей – характер трудовой деятельности.По словам авторов, также вопросы бедности усугубляются такими проблемами, как рост неравенства, рост работающих бедных (бедность среди наемных работников) и бедность среди самозанятых.По словам авторов, реализация комплексного плана охватывает мероприятия по следующим пяти направлениям:1) создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости;2) повышение доходов сельского населения в рамках реализации проекта «Ауыл аманаты»;3) системные меры, обеспечивающие повышение уровня доходов и меры государственной поддержки;4) обязательства по повышению заработных плат из бюджета;5) государственная социальная поддержка населению.«Реализация Комплексного плана приведет к трудоустройству более 2,8 млн человек, в том числе 1,9 млн молодежи до 2028 года, увеличению доли оплаты труда в ВВП до 40,6% (с 30,1% в 2022 году), снижению уровня бедности до 5% (с 5,3% в 2022 году), безработицы до 4,6% (с 4,9% в 2022 году)», - говорится в документе.