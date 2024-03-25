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Почти 100 человек наказали за утечку персональных данных казахстанцев

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Почти 100 человек наказали за утечку персональных данных казахстанцев
Фото: Голос народа
В Казахстане почти 100 человек наказали за утечку персональных данных граждан, передает «Голос народа» со ссылкой на inbusiness.kz.

В настоящее время рассматривается вопрос перераспределения 55 функций из центральных государственных органов в местные исполнительные органы по проведению госконтроля в сфере информатизации, в части обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, а также электронного документа и электронной цифровой подписи. Об этом в ответе на запрос депутатов заявил заместитель-премьер министра Роман Скляр.

Планируется, что указанные меры позволят усилить контроль над операторами баз, содержащих персональные данные, и повысят их ответственность.

Также в ответе отмечено, что в 2023 году уполномоченный орган в области защиты персональных данных рассмотрел 777 обращений, что в два раза больше, чем в 2022 году. На основании обращений с июня 2020 года по настоящее время проведено 37 внеплановых проверок по требованиям законодательства о персональных данных и их защите, по итогам которых привлекли к ответственности 31 должностное и юридическое лицо, наложено штрафов на общую сумму 5,3 млн тенге.


Вместе с тем, за указанный период без выезда на место возбуждено и рассмотрено 76 административных дел, из них по различным составам статьи 79 Кодекса «Об административных правонарушениях» привлекли к ответственности 65 физических, юридических и должностных лиц, с наложением штрафов на общую сумму более 5,1 млн тенге.

Согласно ответу, с учетом указанных проблемных вопросов, выявленных при реализации государственной политики и правоприменении, разрабатываются новые механизмы защиты прав субъектов персональных данных.


Источник: golos-naroda.kz
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