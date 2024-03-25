На Шымкентском НПЗ начались плановые работы: что будет с бензином в Казахстане

"На момент начала работ на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов, которые будут равномерно отгружаться на внутренний рынок. В то же время Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме", - говорится в сообщении НК "КазМунайГаз".

На Шымкентском НПЗ (ТОО ПКОП) сегодня стартовали планово-предупредительные работы (ППР), передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "КазМунайГаза".Работы проводятся во исполнение закона о гражданской защите в области промышленной безопасности для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок предприятия и в соответствии с планом-графиком Министерства энергетики РК.На предприятии проведено стартовое совещание по вопросам проведения работ с привлеченными к работам подрядными организациями. Руководство завода поставило задачи по строгому соблюдению техники безопасности в ходе ППР и эффективному планированию рабочего процесса.Ранее в Министерстве энергетики заявили, что ситуация с бензином в Казахстане стабильная.