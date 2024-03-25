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На Шымкентском НПЗ начались плановые работы: что будет с бензином в Казахстане

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 09:31
На Шымкентском НПЗ начались плановые работы: что будет с бензином в Казахстане
Фото t.me/kmgpress
На Шымкентском НПЗ (ТОО ПКОП) сегодня стартовали планово-предупредительные работы (ППР), передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "КазМунайГаза".

Работы проводятся во исполнение закона о гражданской защите в области промышленной безопасности для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок предприятия и в соответствии с планом-графиком Министерства энергетики РК.

"На момент начала работ на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов, которые будут равномерно отгружаться на внутренний рынок. В то же время Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме", - говорится в сообщении НК "КазМунайГаз".


На предприятии проведено стартовое совещание по вопросам проведения работ с привлеченными к работам подрядными организациями. Руководство завода поставило задачи по строгому соблюдению техники безопасности в ходе ППР и эффективному планированию рабочего процесса.

Ранее в Министерстве энергетики заявили, что ситуация с бензином в Казахстане стабильная.


Источник: tengrinews.kz
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