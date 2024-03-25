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Нацбанк прокомментировал ситуацию с Qiwi-кошельками казахстанцев

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Нацбанк прокомментировал ситуацию с Qiwi-кошельками казахстанцев
Фото: depositphotos.com/sharafmaksumov
В Национальном банке прокомментировали ситуацию, сложившуюся с Qiwi-кошельками казахстанцев, которые не могут снять свои деньги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В конце февраля стало известно о том, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Qiwi-банка. Отмечалось, что Qiwi нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. После этого заявления казахстанцы начали массово жаловаться на невозможность снятия денег с кошельков.

"Я, как и другие пользователи казахстанских Qiwi-кошельков, пострадал вследствие отзыва лицензии у российского АО "Киви банк". Владельцы казахстанских кошельков не могут вывести свои средства с рублевых счетов. Суть в том, что в приложении есть тенговые, долларовые, рублевые балансы. Сейчас рублевые счета заблокированы, а тенговые работают. Люди, которые работают в России или ведут бизнес через российские маркетплейсы, получают зарплату в рублях. Мы не можем вытащить свои деньги. Для того чтобы написать обращение, нужен российский идентификационный номер (что-то вроде нашего ИИН), для нас это не подходит. Хочу отметить что ТОО Qiwi Kazakhstan отделилось от российского "Киви банка" еще в июле 2023 года, соответственно, все должно решаться в рамках законодательства Республики Казахстан", - говорит пользователь кошелька Акылжан.


В Нацбанке прокомментировали сложившуюся ситуацию.

"ТОО Qiwi Kazakhstan является юридическим лицом Республики Казахстан и имеет статус платежной организации, прошедшей учетную регистрацию в Национальном банке Казахстана по оказанию платежных услуг в национальной валюте - тенге. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Республики Казахстан", - сообщили в Нацбанке.


В свою очередь, АО "Киви банк" - резидент Российской Федерации, который осуществлял свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. АО "Киви банк" являлся партнером ТОО Qiwi Kazakhstan, посредством которого клиенты ТОО Qiwi Kazakhstan имели возможность осуществлять платежи в пользу различных бизнес-партнеров АО "Киви банк".

"Таким образом, деятельность ТОО Qiwi Kazakhstan независима от деятельности АО "Киви банк" (Россия). При открытии электронного кошелька с балансом в рублях клиенты Организации должны были принять публичную оферту, согласно которой они становились клиентами АО "Киви банк", сервис которого не подпадает под юрисдикцию Республики Казахстан", - добавили в Нацбанке.


В этой связи Нацбанк сообщает, что сервис по обслуживанию электронных кошельков с балансом в рублях не относится к ТОО Qiwi Kazakhstan. Последний не имеет возможности повлиять на деятельность АО "Киви банк" по осуществлению отдельных операций в российских рублях, отнесенных к его прямым компетенциям (разморозка, вывод средств и т.д.).

"При этом обращаем внимание, что в настоящее время сервис ТОО Qiwi Kazakhstan функционирует в полном объеме по операциям в национальной валюте. Национальный банк Казахстана внимательно отслеживает сложившуюся ситуацию и особое внимание уделяет защите прав казахстанских потребителей платежных услуг", - заверили в ведомстве.


Так, в настоящее время ТОО Qiwi Kazakhstan принимает меры для оказания содействия клиентам по возврату средств с электронных кошельков с балансом в рублях путем ведения переговоров с Агентством по страхованию вкладов РФ и временной администрацией АО "Киви банк".

"В связи с тем, что АО "Киви банк" является юридическим лицом, зарегистрированным в России, порядок выплат остатков с электронных кошельков с балансом в рублях будет осуществляться в соответствии с законодательством России", - резюмировали в Нацбанке.


Источник: tengrinews.kz
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