Молодую девушку жестоко убили в Конаеве

Родственники говорят, преступников было четверо, все они родом из Конаева. Предположительный возраст – от 18 до 21 года. С одним из парней убитая Жаннур познакомилась совсем недавно.

Ориентировочно с 14 на 15 марта девочку жестоко убили. Они забрали ее телефон, оформили на нее кредиты, увезли за город, где страшно избивали дубинкой, после оставили погибать в степи в стороне села Баканас, - говорится в сообщении.

В городе Конаеве Алматинской области с особой жестокостью расправились с 18-летней девушкой, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал “Криминальный Казахстан”.Близким сказали, что Жаннур нашли мертвой 21 марта. Сестра опознала убитую. По ее словам, тело девушки было в гематомах, а на руках виднелись следы от веревок.В полиции Конаева заявили, все подозреваемые задержаны, однако родственники говорят: двое извергов до сих пор не свободе.