Каких казахстанцев ждет небедная старость

По данным Нацбанка, на 1 февраля 2024 года отчисления в ЕНПФ достигли 17,5 трлн тенге. За год накопления казахстанцев выросли на 21,5%, или на 3,1 трлн тенге.

По объему сбережений лидирует возрастная категория от 31 до 40 лет – 5,1 трлн тенге (+21,4% в сравнении с 1 февраля 2023 года). Число ИПС, принадлежащих данной группе, превышает 3 млн.

Далее следуют казахстанцы от 41 до 50 лет – 5,02 трлн тенге (+22,4%). Эти средства хранятся на 2,4 млн пенсионных счетов. Также много денег накопили вкладчики от 51 до 60 лет – 4,5 трлн тенге (+21,6%), количество ИПС которых составляет 2,05 млн.

А вот меньше всего пенсионных накоплений у пожилого населения. В частности, на счетах вкладчиков от 71 до 80 лет находится 7,9 млрд тенге (+27,4%), а старше 81 года – 1,4 млрд тенге (+16,7%).