Каких казахстанцев ждет небедная старость

Пенсионные накопления казахстанцев в Алматинской области выросли более чем в 2,5 раза. При этом на уровне других регионов данный объем – один из самых низких, передает LS
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По данным Нацбанка, на 1 февраля 2024 года отчисления в ЕНПФ достигли 17,5 трлн тенге. За год накопления казахстанцев выросли на 21,5%, или на 3,1 трлн тенге.
Между тем количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по обязательным взносам составило 11,1 млн.
По объему сбережений лидирует возрастная категория от 31 до 40 лет – 5,1 трлн тенге (+21,4% в сравнении с 1 февраля 2023 года). Число ИПС, принадлежащих данной группе, превышает 3 млн.
Далее следуют казахстанцы от 41 до 50 лет – 5,02 трлн тенге (+22,4%). Эти средства хранятся на 2,4 млн пенсионных счетов. Также много денег накопили вкладчики от 51 до 60 лет – 4,5 трлн тенге (+21,6%), количество ИПС которых составляет 2,05 млн.
А вот меньше всего пенсионных накоплений у пожилого населения. В частности, на счетах вкладчиков от 71 до 80 лет находится 7,9 млрд тенге (+27,4%), а старше 81 года – 1,4 млрд тенге (+16,7%).
Традиционно основная доля денег – на пенсионных счетах алматинцев: 3,5 трлн тенге (+29,6%). А также жителей Астаны – 1,6 трлн тенге (+23,1%), Карагандинской области – 1,3 трлн тенге (+18,2%), Шымкента – 1,02 трлн тенге (-7,3%), и ВКО – 916,02 млрд тенге (+17,2%).
Наименьшая сумма сбережений приходится на область Ұлытау и Алматинскую область – 219,7 млрд тенге (+19,9%) и 184,2 млрд тенге (+2,6 раза) соответственно.
Стоит отметить, что на 1 марта текущего года для улучшения жилищных условий казахстанцы изъяли из ЕНПФ 3,4 трлн тенге, а в целях лечения – 436,8 млрд тенге.
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