«Кремль примет конкретные решения по итогам выборов президента РФ за рубежом. По данным Exit Poll, только 9% граждан России, принявших участие в выборах в Алматы, проголосовали за Владимира Путина, который победил на выборах. Его соперник Владислав Даванков набрал 69%. В Астане дела тоже идут неважно, там релоканты тоже отказались голосовать за Путина и занимались уничтожением бюллетеней или голосованием за Даванкова», - говорится в сообщении.

«Основное обсуждаемое направление – контроль над релокантами, недопущение создания ими антипутинских организаций в Казахстане и настраивание местного населения против действующей российской власти. При этом предполагается, что ФСБ и Россотрудничество будут максимально помогать дипломатам. В связи с этим будет обсуждаться вопрос создания специального реестра российских релокантов в Казахстане. В реестре будут фиксироваться политические взгляды каждого релоканта – поддерживает ли он или она текущий режим», - уточняет СМИ.

Астана. 25 марта. КазТАГ – Кремль может создать реестр находящихся в Казахстане релокантов по политическим взглядам, сообщает Dala Inside.Как сообщает издание со ссылкой на собственный источник в Москве, в связи с этим Кремль проведет консультации с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным и генеральным консулом в Алматы Дмитрием Тураевым.Напомним, 17 марта КазТАГ сообщал, что в день выборов президента России в Казахстане у представительства России в Астане в районе полудня выстроились длинные очереди. Такие же толпы релокантов в это же время пришли голосовать и в Алматы. На указанное время российской оппозицией была заявлена акция «Полдень против Путина». Она заключалась в том, что необходимо прийти в 12.00 в избирательный участок и выразить протест – выбрать кандидата, кроме действующего президента или испортить бюллетень.