Жестокое убийство молодой девушки в городе Конаев: задержаны двое

"По информации родственников, все четверо преступников родом из Конаева, предположительный возраст от 18 до 21 года. Девочка познакомилась с одним из них совсем недавно, предположительно, 7 марта. Ориентировочно, с 14 на 15 марта ее жестоко убили. Они забрали ее телефон, оформили на нее кредиты, увезли за город, где страшно избивали битой и оставили погибать в степи в сторону Баканаса. Родственникам сообщили, что тело нашли 21 марта. Обратилась старшая сестра погибшей, родственники опасаются, что преступники уйдут от ответственности!", - сообщает фонд НеМолчиKZ.

"Данная информация была незамедлительно нами проверена и убийство девушки 2006 года рождения было подтверждено. По факту убийства управление полиции города Конаев возбудило уголовное дело. Сотрудники полиции установили и задержали двоих граждан 2001 и 2003 годов рождения", - сообщил начальник департамента Бауржан Аленов.

"Отметим, что следствием достоверно установлено, что убийство было совершено двумя подозреваемыми, и они взяты под стражу. Иная информация о ходе досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавил Аленов.

Жестокое убийство молодой девушки произошло в городе Конаев. Об этом сообщает фонд НеМолчиKZ, передает корреспондент Tengrinews.kz.По данным фонда, погибшую звали Жаннур, ей было всего 18 лет, она училась в колледже на повара.По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, подозреваемые в убийстве молодой девушки задержаны. Сообщение об убийстве поступило в полицию 21 марта.Следствие установило, что в ночь с 14 на 15 марта, находясь в безлюдной местности в городе Конаев, подозреваемые убили молодую девушку.