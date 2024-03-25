Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Жестокое убийство молодой девушки в городе Конаев: задержаны двое

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 14:08
Жестокое убийство молодой девушки в городе Конаев: задержаны двое
Иллюстративное фото depositphotos.com
Жестокое убийство молодой девушки произошло в городе Конаев. Об этом сообщает фонд НеМолчиKZ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным фонда, погибшую звали Жаннур, ей было всего 18 лет, она училась в колледже на повара.

"По информации родственников, все четверо преступников родом из Конаева, предположительный возраст от 18 до 21 года. Девочка познакомилась с одним из них совсем недавно, предположительно, 7 марта. Ориентировочно, с 14 на 15 марта ее жестоко убили. Они забрали ее телефон, оформили на нее кредиты, увезли за город, где страшно избивали битой и оставили погибать в степи в сторону Баканаса. Родственникам сообщили, что тело нашли 21 марта. Обратилась старшая сестра погибшей, родственники опасаются, что преступники уйдут от ответственности!", - сообщает фонд НеМолчиKZ.


По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, подозреваемые в убийстве молодой девушки задержаны. Сообщение об убийстве поступило в полицию 21 марта.

"Данная информация была незамедлительно нами проверена и убийство девушки 2006 года рождения было подтверждено. По факту убийства управление полиции города Конаев возбудило уголовное дело. Сотрудники полиции установили и задержали двоих граждан 2001 и 2003 годов рождения", - сообщил начальник департамента Бауржан Аленов.


Следствие установило, что в ночь с 14 на 15 марта, находясь в безлюдной местности в городе Конаев, подозреваемые убили молодую девушку.

"Отметим, что следствием достоверно установлено, что убийство было совершено двумя подозреваемыми, и они взяты под стражу. Иная информация о ходе досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавил Аленов.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика