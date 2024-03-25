Скандал в школе Костаная: девятиклассник ударил учителя

Сын рассказал, что все началось с урока физкультуры. Практикант Валерий Гофман у них ничего не ведет, но он присутствовал на уроке. При этом никого из наставников и преподавателей не было. В результате практикант оскорблял детей, нецензурно выражался. Сын не стал это терпеть и ответил ему, – рассказывает отец ученика.

Сын – трехкратный чемпион РК по кикбоксингу, он знает, что такое кодекс чести, и никогда бы не напал первым и не оскорбил человека на пустом месте. Но при этом он может постоять за себя, – отметил Ильяс Жакупов.

Я хотел встретиться с Гофманом, писал ему и спрашивал, какие у него есть предложения. Он мне ответил, что я должен возместить ему ущерб — за повреждение зуба и покупку препаратов. В тот день, когда была эта переписка, я хотел встретиться, он ответил, что не сегодня. В результате мы так и не встретились, практикант написал заявление в полицию, – рассказывает родитель.

На следующий день девятиклассники сами позвали меня в раздевалку, а когда я пришел, ученик ударил меня в лицо. Я их не трогал. Затем обратился за медпомощью, взял справку. Меня и родителей ребенка вызвали к участковому инспектору, но они не пришли. После этого я написал заявление по факту нанесения телесных повреждений, – говорит практикант.

Как только у него будут промежуточные результаты, мы соберемся и все обсудим. По итогам будут приняты решения, – сказал он.

В костанайской школе № 4 произошел конфликт между учеником и молодым практикантом, передает Liter.kz со ссылкой на Tobol info.По словам родителя одного из учеников Ильяса Жакупова, они с супругой не сразу узнали об инциденте. В тот день девятиклассник пришел домой, затем на тренировку и лишь вечером сказал, что у него болит живот. Семье пришлось обратиться в больницу.После урока практикант зашел в раздевалку и ударил сына Жакупова в живот. В ответ школьник ударил Гофмана по лицу.Валерий Гофман обратился в медучреждение, взял справку о получении телесных повреждений (в справке указано, что у него рана губы и полости рта).По словам родителей, они переживают, что этот инцидент уладят, а Гофман продолжит работать с детьми. Сам же Валерий подтвердил свое присутствие на занятии, которое вела второй практикант. Дети шумели и не слушались, тогда он сделал им замечание в вежливой форме. При этом от родителей он ничего не требует.Директор школы пояснил, что в сложившейся ситуации разбирается ювенальный инспектор.