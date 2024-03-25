Ошибка в имени? Сколько стоит исправить данные на авиабилете в Казахстане

"В авиабилете фамилия и имя пассажира прописываются латинскими буквами согласно паспорту или удостоверению личности. При этом сначала указывается фамилия, затем имя, например ABDRAKHMANOV/SERIK MR", - сообщили в компании.

"В случае полного изменения фамилии или имени пассажира корректировка возможна только при наличии официального документа, подтверждающего изменение. Необходимо выслать заявление по этой форме не позднее трех рабочих дней до вылета с приложением цветной сканированной копии нового паспорта и паспорта, по которому оформлен билет, также цветной сканированной копией документа, подтверждающего изменение фамилии или имени (свидетельство о браке, свидетельство о разводе и так далее - прим.). Изменение фамилии или имени пассажира возможно только на рейсы, выполняемые авиакомпанией Air Astana", - говорится в сообщении компании.

"Авиакомпания FlyArystan всегда просит своих пассажиров быть внимательными при заполнении данных в бронировании", - отметили в компании.

"В случае нарушения указанного порядка или иной ошибки в написании фамилии или имени, пассажиру необходимо отправить корректные данные на info@flyqazaq.com и позвонить в call-center +7 (727) 356-14-14", - сообщили в компании.

"В среднем подобные случаи c некорректным внесением данных ФИО пассажира встречаются на каждом втором рейсе", - отметил перевозчик.

Что делать, если вы допустили ошибку в имени или фамилии при заполнении данных, покупая билет на самолет? Tengri Travel решила узнать ответ на этот вопрос, обратившись с официальными запросами в казахстанские авиакомпании.На рейсы авиакомпании Air Astana не допускаются пассажиры с неверно написанной фамилией или именем, сообщил перевозчик.В случае нарушения указанного порядка (к примеру, перепутали имя с фамилией) или иной ошибки в написании фамилии или имени пассажиру необходимо обратиться по месту приобретения билета.Заявление принимается не позднее 24 часов до вылета.За услугу исправления ошибки в фамилии или имени дополнительный сбор не взимается.Как напомнили в компании, фамилия и имя пассажира прописываются латинскими буквами на основании данных документа, удостоверяющего личность пассажира, либо электронного документа из сервиса цифровых документов для идентификации.По правилам FlyArystan, пассажир может внести корректировку в случае:- нарушения указанного порядка (когда имя и фамилия перепутаны местами);- иной ошибки в написании фамилии или имени (менее трех букв), если не меняется смысл и звучание. Например, Omarof на Omarov, Sania на Saniya. Корректировка на внутренние рейсы стоит 3500 тенге, на международные 5000 тенге.Пассажиру необходимо обратиться по месту приобретения билета. Если билет был приобретен на сайте flyarystan.com или в приложении FlyArystan для корректировки необходимо обратиться в:- контакт-центр FlyArystan +7 727 331-10-10;- LiveChat на сайте flyarystan.com;- Whatsapp Bot по номеру +7 702 702 0227 не позднее трех часов до вылета на международные рейсы и не позднее двух часов на внутренние рейсы.Изменение фамилии/имени не производится, если меняется общий смысл/звучание имени, даже если ошибок допущено менее трех, в целях безопасности и верной идентификации личности пассажира. Например: Alina на Amina, Nurmaganbetov на Nurmanbetov.Корректировка авиабилета доступна на бесплатной основе, если билет был приобретен до официального изменения имени/фамилии в документах. В данном случае необходимо не позднее 24 часов до вылета выслать заявление на электронный адрес contact.centre@flyarystan.com с приложением цветной сканированной копии нового паспорта, цветной сканированной копии документа, подтверждающего изменение фамилии или имени (свидетельство о браке, свидетельство о разводе и так далее), и позвонить в контакт-центр +7 727 331-10-10.Если авиабилет был оформлен на старую фамилию или имя, после даты оформления новых документов, заявление на изменение данных не принимается, необходимо оформить возврат авиабилета со старыми данными согласно правилам тарифа и приобрести новый авиабилет.Как уточнили в пресс-службе, пассажир допускается к перевозке внутренними по Казахстану рейсами авиакомпании с одной ошибкой в написании фамилии и/или имени в авиабилете, если данная ошибка не изменяет звучание фамилии и/или имени. При этом номер документа пассажира должен соответствовать внесенным в бронирование данным SSR DOCS/FOID.В качества примера компания приводит фамилию Цой. Если вы ввели TSOI вместо TSOY, то вас допустит авиакомпания до полета и без корректировки данных.В компании сообщили, что при покупке авиабилета пассажир не только самостоятельно формирует бронирование, но и подтверждает корректность введенных персональных данных.Внесение изменений в персональные данные осуществляется на платной основе:- стоимость услуги на внутренних направлениях 3000 тенге за изменение имени/фамилии до трех букв, при изменении более трех букв – 5000 тенге;- стоимость услуги на международных направлениях 7 евро (около 3400 тенге) за изменение имени/фамилии до трех букв, при изменении более трех букв – 11 евро (примерно 5300 тенге).Пассажиры, указавшие ФИО при бронировании некорректно, не будут приняты на рейс, уточнил перевозчик.Часы работы офиса продаж (для покупки авиабилетов через кассу): круглосуточно.Изменения имен/фамилий возможны лишь в следующих случаях:- имя и фамилия занесены в ошибочной последовательности;- при двойной фамилии – с указанием одной части при бронировании;- несоответствие написанию в паспорте (изменена транскрипция; пропущены буквы; заведена девичья фамилия вместо фамилии мужа и/или наоборот, в случае, когда билет был оформлен до смены фамилии).