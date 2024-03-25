Миллионный грант: в Казахстане начался прием заявок от безработных

"Zhas Project" направлен на расширение возможностей молодых казахстанцев. Участники проекта смогут воплотить лучшие инициативы, направленные на решение социальных проблем в своем регионе, а также раскрыть и развить лидерские качества. Молодые люди обретут новые знания и навыки по социальному и профессиональному ориентированию и получат профессиональную менторскую поддержку по созданию и ведению бизнеса", - сообщили в министерстве.

На реализацию социальных инициатив победители проекта получат малые гранты в размере до 1 миллиона тенге каждый.

"Будет реализовано 280 проектов. Прием заявок продлится до 23:59 24 апреля 2024 года. Контактная информация и сайты неправительственных организаций, администрирующих проект в каждом регионе и ведущих прием заявок, указаны на сайте cisc.kz во вкладке Zhas Project", - уточнили в министерстве.

В Казахстане стартовал прием заявок на участие в проекте "Zhas Project". Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передает Tengrinews.kz.Прием заявок на участие в проекте "Zhas Project" начался сегодня в 20 регионах Казахстана. В проекте могут принять участие молодые люди категории NEET (временно неустроенная молодежь) в возрасте от 18 до 34 лет (включительно).