"Не просто операция под чужим флагом" - генсек ОДКБ Тасмагамбетов о теракте в России

"Наряду с масштабностью теракта, жестокостью и коротким временным промежутком, на протяжении которого было совершенно преступление, нужно отметить, что преступники не выдвигали требований, продолжительное время никто не брал на себя ответственность, а когда это случилось, выглядело по меньшей мере неубедительно.

Очевидно, что это не просто операция под чужим флагом, ситуация гораздо запутаннее и оттого не менее трагична", - заявил Тасмагамбетов.

"Терроризм обретает новые черты и используется как орудие гибридной войны, когда таким образом провоцируется рост недовольства действиями властей, гражданский раскол, межэтническая и межрелигиозная рознь. Все чаще подобный формат терактов напоминает диверсионные действия. Это ставит перед всеми государствами-членами ОДКБ задачу разработки эффективных инструментов противодействия этой угрозе", - отметил генсек ОДКБ.

"Так, до сих пор не выработано общепризнанное определение терроризма, что затрудняет координацию действий национальных государств в борьбе с этим явлением", - отметил он.

АЛМАТЫ, 25 мар - Sputnik. Терроризм используется в гибридной войне, провоцирует межэтническую, межрелигиозную рознь, поэтому странам-членам ОДКБ нужны инструменты противодействия этому явлению, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, комментируя теракт в "Крокус Сити холле".Он отметил, что "непонимание мотивов и резкая актуализация фактора межэтнических отношений вносит дополнительное напряжение в обществе".Он добавил также, что современные государства так и не могут прийти к общей позиции относительно неприятия таких методов ведения политической и идеологической борьбы.По его мнению, причины в том, что ряд международных акторов использует терроризм для реализации своих геополитических интересов.Он отметил, что "непонимание мотивов и резкая актуализация фактора межэтнических отношений вносит дополнительное напряжение в обществе".