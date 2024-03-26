"Для этого нужно, чтобы у человека как минимум был банковский счет. Он нам предоставляет 20-значный номер счета, и мы возвращаем. Такие случаи были, естественно. Бывают случаи, когда дважды оплачивают один налог. К примеру, супруга уплатила и супруг за нее заплатил. В этих случаях мы возвращаем деньги обратно. То есть это обычная процедура по налогам. В любом случае излишне уплаченная сумма налога подлежит либо зачету, либо возврату", - пояснила Гульмира Смагулова.

"Можно написать заявление на возврат налога. Это можно сделать через мобильное приложение Е Salyk Azamat. Для этого в мобильном приложении нужно зайти в налоговый кошелек, в кошельке есть зачеты и возвраты. В этом разделе можно подать заявление, и по этому заявлению будет произведен возврат. Также можно оставить деньги в счет предстоящих платежей, можно перенести их на другой налог, к примеру, на имущество", - пояснила Смагулова.

"Вы знаете, что у нас любые деньги зачисляются по ИИН налогоплательщика. И никто на эти деньги претендовать не может, кроме него самого", - резюмировала руководитель управления администрирования непроизводственных платежей КГД МФ Гульмира Смагулова.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали получать уведомления об уплате налогов на транспортные средства. Уведомления рассылают в приложениях банков и личных кабинетах налогоплательщиков на сайте КГД. При этом некоторые казахстанцы недоумевают, почему им выставили налоги за машины, которых у них уже нет.

В Комитете государственных доходов разъяснили, как вернуть ошибочно уплаченный налог, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщила руководитель управления администрирования непроизводственных платежей КГД МФ Гульмира Смагулова, такие случаи в практике налоговиков встречаются и уплаченную сумму можно вернуть обратно.Чтобы деньги вернулись налогоплательщику обратно, нужно обратиться с заявлением в налоговые органы.В любом случае ошибочно уплаченная сумма остается за плательщиком на его лицевом счете и в бюджет она не зачисляется.