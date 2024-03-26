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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Как вернуть ошибочно уплаченный налог

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 07:34
Как вернуть ошибочно уплаченный налог
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Комитете государственных доходов разъяснили, как вернуть ошибочно уплаченный налог, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщила руководитель управления администрирования непроизводственных платежей КГД МФ Гульмира Смагулова, такие случаи в практике налоговиков встречаются и уплаченную сумму можно вернуть обратно.

"Для этого нужно, чтобы у человека как минимум был банковский счет. Он нам предоставляет 20-значный номер счета, и мы возвращаем. Такие случаи были, естественно. Бывают случаи, когда дважды оплачивают один налог. К примеру, супруга уплатила и супруг за нее заплатил. В этих случаях мы возвращаем деньги обратно. То есть это обычная процедура по налогам. В любом случае излишне уплаченная сумма налога подлежит либо зачету, либо возврату", - пояснила Гульмира Смагулова.


Чтобы деньги вернулись налогоплательщику обратно, нужно обратиться с заявлением в налоговые органы.

"Можно написать заявление на возврат налога. Это можно сделать через мобильное приложение Е Salyk Azamat. Для этого в мобильном приложении нужно зайти в налоговый кошелек, в кошельке есть зачеты и возвраты. В этом разделе можно подать заявление, и по этому заявлению будет произведен возврат. Также можно оставить деньги в счет предстоящих платежей, можно перенести их на другой налог, к примеру, на имущество", - пояснила Смагулова.


В любом случае ошибочно уплаченная сумма остается за плательщиком на его лицевом счете и в бюджет она не зачисляется.

"Вы знаете, что у нас любые деньги зачисляются по ИИН налогоплательщика. И никто на эти деньги претендовать не может, кроме него самого", - резюмировала руководитель управления администрирования непроизводственных платежей КГД МФ Гульмира Смагулова.


Ранее сообщалось, что казахстанцы стали получать уведомления об уплате налогов на транспортные средства. Уведомления рассылают в приложениях банков и личных кабинетах налогоплательщиков на сайте КГД. При этом некоторые казахстанцы недоумевают, почему им выставили налоги за машины, которых у них уже нет.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 09:18
Цитата: Intel
Гульмира, неге өтірік айтасыз? Менің артық төленген автомобильдің салықтың ақшасын, уақыты өтіп кетті деп қайтармай қойды ғой. Налоговая как бездонная бочка. Вернуть ничего не возможно.

Дурыс айтасыз, проще оставить эти деньги , всю кровь выпьют, туда иди,сюда иди,там напиши, в очереди простой полдня
 
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  • Кари
 Intel (Посетители) Сегодня, 08:13
Гульмира, неге өтірік айтасыз? Менің артық төленген автомобильдің салықтың ақшасын, уақыты өтіп кетті деп қайтармай қойды ғой. Налоговая как бездонная бочка. Вернуть ничего не возможно.
 
 

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