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Информацию о приватизации казахстанских НПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:52
Информацию о приватизации казахстанских НПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"
Фото: facebook.com / Атырауский НПЗ
Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев прокомментировал информацию о якобы приватизации казахстанских НПЗ, передает NUR.KZ со ссылкой на КМГ.

Комментарий Макеева опубликовал официальный Telegram-канал нацкомпании.

"В социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы планируется приватизация Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов. Хотелось бы официально заявить, что эта информация не соответствует действительности. Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме", - сообщил Макеев.


Отметим, в Казахстане действуют три нефтеперерабатывающих завода.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО АНПЗ), как сообщается на сайте предприятия, один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4 %.


Как сообщается на сайте компании "ПетроКазахстан Ойл Продактс", Шымкентский НПЗ – это единственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный на юге Казахстана, в самой густонаселенной части республики.

Завод был открыт в 1985 году. Он вырабатывает 30% общего текущего объема нефтепродуктов, производимых тремя НПЗ Казахстана.

Согласно данным с официального сайта ПНХЗ, Павлодарский нефтехимический завод (ТОО "ПНХЗ") – крупнейшее предприятие на северо-востоке Казахстана по переработке нефти и производству нефтепродуктов и один из трех нефтеперерабатывающих заводов республики, 100% акций которого принадлежат АО "Национальная компания "КазМунайГаз".


Завод был введен в эксплуатацию в 1978 году и ориентирован на переработку нефтяного сырья западносибирских месторождений. Предприятие имеет сбалансированную мощность 6,0 млн тонн нефти в год. Читайте больше: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2073090-informatsiyu-o-privatizatsii-kazahstanskih-npz-prokommentirovali-v-kazmunaygaze/


Источник: nur.kz
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