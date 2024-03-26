Почему казахстанцам следует проверить "прописанных" жильцов в своих квартирах и домах

Регистрация по месту жительства, также называемая "пропиской", является обязательной в Казахстане для всех физических лиц старше 18 лет. Такая норма была введена с 2017 года.

То есть оформить временную прописку нужно даже тем лицам, кто уже имеет постоянное место жительства, но по определенным причинам сменил его на некоторый срок. Например, даже если житель Алматы просто арендует квартиру в другом районе города более одного месяца, то он также должен иметь временную регистрацию по этому адресу.

Но если вопрос не будет решен за этот срок, то далее уже последует штраф в размере 7 МРП или 25 844 тенге на 2024 год. При этом повторный проступок в течение 12 месяцев после первого штрафа увеличит размер наказания до 13 МРП или 47 996 тенге.

За это, согласно 493 статье КоАП, последует штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) для физлиц и от 15 до 50 МРП (от 55 380 до 184 600 тенге) для юрлиц. Повторное нарушение в течение года увеличит штраф в два раза.

Регистрация по месту жительства является не просто формальной процедурой, ведь нарушения в этой сфере грозят как убытками, так и штрафами. На что следует обратить внимание, читайте в материале NUR.KZ.Госорганы ведут учет населения по месту жительства за счет данных о регистрации, что позволяет прикрепиться к поликлинике, пристроить ребенка в школу или детский сад и так далее.При этом сама процедура является доступной, что позволяет владельцам недвижимости зарегистрировать у себя большое количество людей. Однако это может оказаться нарушением, за которое грозят штрафы.Так, ранее в Алматинской области нашли "резиновые" дома – в некоторых из них были прописаны сотни иностранцев.Имеется два вида регистрации казахстанцев и иностранных граждан:- постоянная – оформляется по месту жительства, которое является постоянным;- временная – используется в случаях, когда физическое лицо временного проживает в каком-либо месте сроком более 1 месяца, включая и аренду.А если вдруг физлицо было снято с постоянной регистрации, то оно должно в течение 10 календарных дней найти новое место для прикрепления.Оформить постоянную или временную прописку можно в квартирах и домах, дачных строениях, садоводческих товариществах, кооперативах, гостиницах, домах отдыха, санаториях и так далее. Во всех случаях потребуется лишь согласие собственника (нанимателя) жилища (подтверждается в письменном или электронном виде через ЭЦП).При отсутствии прописки сроком до 1 месяца казахстанцам и иностранным гражданам грозит предупреждение, согласно 492 статье Административного кодекса (КоАП).Эти же меры относятся и к лицам, которые временно переехали (например, в другую квартиру в том же городе или в другой населенный пункт) более чем на месяц и не оформили временную регистрацию по месту жительства. Пара проверяет договор аренды Договор аренды.Наказание последует и для владельцев недвижимости, которые не прописали вовремя своих жильцов или оформили кому-либо фиктивную регистрацию без фактического проживания.Поэтому даже сами владельцы квартир, домов и прочих жилых объектов должны проверить, сколько жильцов зарегистрировано в их имуществе, чтобы не получить наказание за фиктивную прописку физлиц.