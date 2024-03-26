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Онлайн-кредиты гражданам будут выдавать после биометрической идентификации

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Онлайн-кредиты гражданам будут выдавать после биометрической идентификации
Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, которые должны повысить безопасность оказания финансовой услуги, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено, что заключение договора между микрофинансовой организацией (МФО) и заемщиком о предоставлении микрокредита, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется с применением биометрической идентификации.

Также биометрические данные от гражданин потребуются при регистрации клиента в личном кабинете, для внесения изменений в данные об абонентском номере мобильного телефона клиента или реквизитов банковского счета (за исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов).

При этом в случае невозможности идентификации принадлежности банковского счета или платежной карты клиенту перевод денег не осуществляется.

Предусмотрено, что перевод микрокредита по заявлению заемщика на банковский счет юридического лица, с которым у организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, заключен договор, предусматривающий оплату за приобретаемый товар или выполненные работы, услуги заемщиком, осуществляется с применением биометрической идентификации посредством использования услуг ЦОИД или с использованием биометрических данных клиента, полученных при регистрации клиента посредством устройств организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.


При биометрической идентификации обеспечивается защита от использования статичного изображения или видеозаписи для подделки биометрических данных клиента путем проверки выполнения клиентом в ходе биометрической идентификации неповторяющихся последовательностей контрольных движений.

Кроме того, поправки устанавливают требования к МФО по обеспечению безопасности хранения полученных в ходе биометрической идентификации клиента данных.


По мнению разработчиков, предложенные меры усилят требования безопасности предоставления микрокредитов электронным способом.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля 2024 года.


Источник: zakon.kz
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