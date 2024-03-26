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Какие квоты положены кандасам в Казахстане

Просмотров:237 Опубликовано: Сегодня, 10:09
Какие квоты положены кандасам в Казахстане
Фото: Голос народа
В марте текущего года количество этнических казахов, получивших статус кандаса, достигло 2 800, передает «Голос народа».

По сообщению Минтруда, более половины кандасов – 49,6%, прибывших в Казахстан с начала года являются выходцами из КНР, 31,9% – из Узбекистана, 6,8% – из Туркменистана, 6,5% – из Монголии, 3,9% – из России и 1,3% – из других стран.


Всего за годы независимости на историческую родину вернулись 1 млн 131,1 тысяч этнических казахов.

«По состоянию на 1 марта 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7%, несовершеннолетние 31,9% и пенсионеры 9,4%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,9% имеют высшее образование, 21,3% среднее специальное образование, 55,3% общее среднее образование и 6,5% не имеют образования», — говорится в сообщении Минтруда.


Для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человека. По состоянию на 1 марта 2024 года в регионы расселения переселено 607 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП , то есть 258,4 тысячи тенге на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП, то есть от 55,3 до 110,7 тысячи тенте.


С начала года различные меры поддержки были оказаны 144 кандасам. В том числе на постоянную работу трудоустроены 143 человека.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

Напомним, с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 6 203 заявления от этнических казахов.


Источник: golos-naroda.kz
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