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Умер известный казахстанский врач Бекбай Хайрулин

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 11:09
Умер известный казахстанский врач Бекбай Хайрулин
Бекбай Хайрулин. Фото: facebook.com/umc.clinics
Ушел из жизни директор Национального центра материнства и детства, известный казахстанский врач-педиатр Бекбай Хайрулин, передает NUR.KZ со ссылкой на медцентры UMC.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня утром на 64 году от продолжительной болезни ушел из жизни наш дорогой друг, коллега и просто добрый и отзывчивый человек, врач-педиатр, медицинский директор UMC - Бекбай Еслямович Хайрулин.


Всегда открытый, доброжелательный и спокойный - он пользовался уважением и любовью среди коллег и пациентов. Всю свою жизнь Бекбай Еслямович посвятил бескорыстной помощи людям, и за время своей трудовой деятельности он внес неоценимый вклад как в развитие системы здравоохранения, так и в спасение множества жизней.

Коллектив UMC скорбит о невосполнимой утрате и приносит искренние соболезнования родным и близким Бекбая Еслямовича", - говорится в сообщении центров.


Источник: nur.kz
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