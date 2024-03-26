Умер известный казахстанский врач Бекбай Хайрулин

"С прискорбием сообщаем, что сегодня утром на 64 году от продолжительной болезни ушел из жизни наш дорогой друг, коллега и просто добрый и отзывчивый человек, врач-педиатр, медицинский директор UMC - Бекбай Еслямович Хайрулин.

Коллектив UMC скорбит о невосполнимой утрате и приносит искренние соболезнования родным и близким Бекбая Еслямовича", - говорится в сообщении центров.

Ушел из жизни директор Национального центра материнства и детства, известный казахстанский врач-педиатр Бекбай Хайрулин, передает NUR.KZ со ссылкой на медцентры UMC.Всегда открытый, доброжелательный и спокойный - он пользовался уважением и любовью среди коллег и пациентов. Всю свою жизнь Бекбай Еслямович посвятил бескорыстной помощи людям, и за время своей трудовой деятельности он внес неоценимый вклад как в развитие системы здравоохранения, так и в спасение множества жизней.