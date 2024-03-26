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«Самого честного полицейского» Шымкента арестовали на время следствия

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 11:58
«Самого честного полицейского» Шымкента арестовали на время следствия
Фото из открытых источников
Шымкент. 26 марта. КазТАГ – Шымкентского полицейского Азамата Аимбетова арестовали на время следствия, передает КазТАГ.

«Специализированным следственным судом города Шымкент в отношении подозреваемого Аимбетова Азамата Ибраимұлы, санкционирована мера пресечения виде «содержание под стражей» сроком на два месяца. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в городском суде Шымкента во вторник.


Напомним, 21 марта КазТАГ сообщал, что Аимбетова задержали в Шымкенте по подозрению в вымогательстве и получении взятки.

В 2022 году Аимбетов стал известен тем, что написал заявление на своего начальника Мухтара Бухарбаева за то, что тот вынуждал его покупать ему дорогие вещи, авиабилеты, мебель, елки и так далее.

«Я почти 10 лет работаю в органах внутренних дел и никогда не был замечен в нечестности», - заявлял тогда Аимбетов.


Адвокат Аимбетова считает, что его подзащитный «самый честный полицейский». Однажды он даже получил награду от антикоррупционной службы.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 12:40
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