«Самого честного полицейского» Шымкента арестовали на время следствия

«Специализированным следственным судом города Шымкент в отношении подозреваемого Аимбетова Азамата Ибраимұлы, санкционирована мера пресечения виде «содержание под стражей» сроком на два месяца. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в городском суде Шымкента во вторник.

«Я почти 10 лет работаю в органах внутренних дел и никогда не был замечен в нечестности», - заявлял тогда Аимбетов.

Шымкент. 26 марта. КазТАГ – Шымкентского полицейского Азамата Аимбетова арестовали на время следствия, передает КазТАГ.Напомним, 21 марта КазТАГ сообщал, что Аимбетова задержали в Шымкенте по подозрению в вымогательстве и получении взятки.В 2022 году Аимбетов стал известен тем, что написал заявление на своего начальника Мухтара Бухарбаева за то, что тот вынуждал его покупать ему дорогие вещи, авиабилеты, мебель, елки и так далее.Адвокат Аимбетова считает, что его подзащитный «самый честный полицейский». Однажды он даже получил награду от антикоррупционной службы.