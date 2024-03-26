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Министр Саткалиев про приватизацию казахстанских НПЗ: "О сделках говорить преждевременно"

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 12:39
Министр Саткалиев про приватизацию казахстанских НПЗ: "О сделках говорить преждевременно"
Фото: depositphotos.com
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев высказался о приватизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Соответствующий вопрос чиновнику задали сегодня после заседания правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о продаже Атырауского НПЗ российскому "Лукойлу" и Павлодарского нефтехимического завода - "Газпрому"? В "КазМунайГазе" уже заявили, что такого рода переговоров не проводилось. Но планирует ли правительство Казахстана выставить на продажу Павлодарский и Атырауский НПЗ? Кто будет потенциальным покупателем?", - спросила корреспондент Tengrinews.kz у министра энергетики.


"По поводу конкретных покупателей, в Министерство энергетики никто за согласованием не обращался. Поэтому здесь я соглашусь с мнением "КазМунайГаза", что преждевременно говорить о каких-то коммерческих сделках. В целом, как вы знаете, в Казахстане уже есть НПЗ, которые 50 на 50 принадлежат компаниям "КазМунайГаз" и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация. - прим.). Есть НПЗ в частном владении. С точки зрения Минэнерго, здесь не только форма собственности, а эффективность управления, выполнение инвестиционных программ, стабильная работа являются приоритетом. Что касается продажи активов "КазМунайГаза" - то это относится к компетенции данной компаний", - ответил министр.


Журналист уточнила, планируется ли приватизации двух казахстанских НПЗ - в соответствии с проектом указа о либерализации экономики.

"Во-первых, "КазМунайГаз" уже сама по себе является частной компанией. В результате IPO часть ее акции уже находится в обиходе, в обороте, пользуется спросом. Акционерами данной компаний являются граждане Казахстана, предприятия. То есть данная компания является не государственной, а частной. Что касается отдельных заводов, мы должны исходить из того, насколько выгодными будут коммерческие предложения, если они будут, и с точки зрения предприятия, и с точки зрения реализации государственных программ развития переработки", - сказал Алмасадам Саткалиев.


Ранее заместитель председателя правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев опроверг информацию о том, что планируется приватизация двух казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.


Источник: tengrinews.kz
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