Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Марта
+11...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Американка в шоке от незнания казахского языка алматинцами

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 13:16
Американка в шоке от незнания казахского языка алматинцами
кадр из видео
Гражданка США Роки Жоунейрс удивлена, что алматинцы не знают госзязык родной страны. Она показала список ресторанов и кафе, в которых ее не смогли обслужить на казахском языке. Возмущение они записала на видео, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Qaz365.kz.

Иностранка удивлена, что большинство заведений общепита в южной столице обслуживают только лишь на русском языке.

«На этой неделе я была в Алматы. Посетили несколько ресторанов и кафе. В каждом из них я говорила только на казахском языке. Вообще, я всегда говорю только на казахском языке. Но только в пяти из 18 ресторанов со мной общались на казахском языке», - говорит она.


После американка предоставила список ресторанов и кафе, и указала, на каком языке ее там обслужили.

«В большинстве ресторанов мне отвечали на русском, хотя я к ним обращалась на казахском. Иногда они даже не понимали моих слов. Я изучала казахский язык три года. Я настойчиво изучала казахский язык, даже не находясь в Казахстане. Но когда я уже приехала в Алматы, со мной никто не стал разговаривать по-казахски. Точно такая же ситуация и в Астане», - заключила она.


Пользователи Сети поддержали ее возмущения, однако некоторые посчитали, что она должна оставить свое мнение при себе.

@rockyjourneys 5 жыл бойы қазақстанда тұрдым және көп рет алматыда болдым. неге осы жағдайны тек қазіргі саяхатта байқадым? #қазақстан #қазақша ♬ original sound - Rocky Lu


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика