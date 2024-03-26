Американка в шоке от незнания казахского языка алматинцами

«На этой неделе я была в Алматы. Посетили несколько ресторанов и кафе. В каждом из них я говорила только на казахском языке. Вообще, я всегда говорю только на казахском языке. Но только в пяти из 18 ресторанов со мной общались на казахском языке», - говорит она.

«В большинстве ресторанов мне отвечали на русском, хотя я к ним обращалась на казахском. Иногда они даже не понимали моих слов. Я изучала казахский язык три года. Я настойчиво изучала казахский язык, даже не находясь в Казахстане. Но когда я уже приехала в Алматы, со мной никто не стал разговаривать по-казахски. Точно такая же ситуация и в Астане», - заключила она.

Гражданка США Роки Жоунейрс удивлена, что алматинцы не знают госзязык родной страны. Она показала список ресторанов и кафе, в которых ее не смогли обслужить на казахском языке. Возмущение они записала на видео, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Qaz365.kz.Иностранка удивлена, что большинство заведений общепита в южной столице обслуживают только лишь на русском языке.После американка предоставила список ресторанов и кафе, и указала, на каком языке ее там обслужили.Пользователи Сети поддержали ее возмущения, однако некоторые посчитали, что она должна оставить свое мнение при себе.