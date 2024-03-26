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Возможность копить на жилье в любом банке хотят дать казахстанцам

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 15:39
Возможность копить на жилье в любом банке хотят дать казахстанцам
фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Сейчас жилищный вклад можно открыть только в одном банке, однако в скором времени к системе жилстройсбережений могут подключить и другие БВУ. Что это даст казахстанцам, читайте в материале NUR.KZ.

Система жилищных строительных сбережений позволяет казахстанцам оформлять ипотечный заем под проценты, которые намного ниже рыночных. Однако сейчас сделать это можно только в "Отбасы банке".

Впрочем, как сообщает телеканал "Хабар 24", в ближайшее время все может измениться – к системе жилстройсбережений хотят подключить и коммерческие банки второго уровня (БВУ). Однако перед этим нужно определиться, как будет работать механизм.


"На жилстройсбережения выплачивается государственная премия, и здесь нужно, чтобы Министерство финансов подсчитало необходимый бюджет, поскольку больше банков будет вовлечено.


Но с точки зрения конкуренции и доступа граждан к этой системе, безусловно, это очень правильное решение", – рассказала о потенциальных проблемах председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.


Впрочем, невзирая не сложности, открытие системы для коммерческих банков действительно может положительно сказаться на ипотечном рынке, причем свою выгоду получат и рядовые казахстанцы.


Если механизм будет работать четко, то на рынке сформируется здоровая конкуренция, а у вкладчиков появится возможность выбрать в любом БВУ максимально выгодные и удобные условия, чтобы накопить на покупку жилья. Сейчас клиенты могут лишь принять те условия, которые предлагает один банк.

При этом несколько коммерческих банков уже откликнулись и заявили, что готовы принять участие в системе жилстройсбережений.


Источник: nur.kz
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