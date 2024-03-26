Возможность копить на жилье в любом банке хотят дать казахстанцам

Впрочем, как сообщает телеканал "Хабар 24", в ближайшее время все может измениться – к системе жилстройсбережений хотят подключить и коммерческие банки второго уровня (БВУ). Однако перед этим нужно определиться, как будет работать механизм.

"На жилстройсбережения выплачивается государственная премия, и здесь нужно, чтобы Министерство финансов подсчитало необходимый бюджет, поскольку больше банков будет вовлечено.

Но с точки зрения конкуренции и доступа граждан к этой системе, безусловно, это очень правильное решение", – рассказала о потенциальных проблемах председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Впрочем, невзирая не сложности, открытие системы для коммерческих банков действительно может положительно сказаться на ипотечном рынке, причем свою выгоду получат и рядовые казахстанцы.

Сейчас жилищный вклад можно открыть только в одном банке, однако в скором времени к системе жилстройсбережений могут подключить и другие БВУ. Что это даст казахстанцам, читайте в материале NUR.KZ.Система жилищных строительных сбережений позволяет казахстанцам оформлять ипотечный заем под проценты, которые намного ниже рыночных. Однако сейчас сделать это можно только в "Отбасы банке".Если механизм будет работать четко, то на рынке сформируется здоровая конкуренция, а у вкладчиков появится возможность выбрать в любом БВУ максимально выгодные и удобные условия, чтобы накопить на покупку жилья. Сейчас клиенты могут лишь принять те условия, которые предлагает один банк.При этом несколько коммерческих банков уже откликнулись и заявили, что готовы принять участие в системе жилстройсбережений.