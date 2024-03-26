Большая проверка: к кому придут аудиторы в 2024 году

В Казахстане проверят нарушения в сферах образования и здравоохранения, а также квазигоссекторе, передает LS
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В ответе на официальный запрос LS в Высшей аудиторской палате (ВАП) сообщили, что за прошлый год они провели 20 аудиторских мероприятий в 208 госучреждениях.В результате этого были установлены системные проступки, в числе которых:
- финансовые нарушения;
- неэффективное использование бюджетных средств;
- низкий уровень исполнения бюджета;
- неэффективное планирование и освоение денег из казны;
- недостаточная действенность при реализации ряда бюджетных инвестпроектов;
- низкое качество формирования плана развития;
- несовершенство нормативно-правовых актов и т.д.
Между тем в текущем году ВАП планирует провести 38 аудитов в нескольких направлениях.
"Проверки коснутся высшего и среднего образования, здравоохранения, обороны, а также сфер чрезвычайных ситуаций, транспорта, сельского хозяйства, квазигосударственного сектора и регионов", – отметили в ведомстве.
Ранее в ВАП рассказали об итогах аудита бюджета 2022 года. Тогда госорган выявил в министерстве просвещения финнарушения на 112,1 млн тенге, неэффективное планирование – на 40,4 млрд тенге, неэффективное использование – на 12,6 млрд тенге, также были обнаружены 14 процедурных проблем.
Кроме того, в конце 2023 года глава ведомства Наталья Годунова высказалась о ситуации с кредитами, которые госучреждения взяли у международных фининститутов. Так, из-за несвоевременного освоения таких заимствований была аннулирована сумма в размере $878,4 млн.
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