Большая проверка: к кому придут аудиторы в 2024 году

"Проверки коснутся высшего и среднего образования, здравоохранения, обороны, а также сфер чрезвычайных ситуаций, транспорта, сельского хозяйства, квазигосударственного сектора и регионов", – отметили в ведомстве.

В Казахстане проверят нарушения в сферах образования и здравоохранения, а также квазигоссекторе, передает LS В ответе на официальный запрос LS в Высшей аудиторской палате (ВАП) сообщили, что за прошлый год они провели 20 аудиторских мероприятий в 208 госучреждениях.- финансовые нарушения;- неэффективное использование бюджетных средств;- низкий уровень исполнения бюджета;- неэффективное планирование и освоение денег из казны;- недостаточная действенность при реализации ряда бюджетных инвестпроектов;- низкое качество формирования плана развития;- несовершенство нормативно-правовых актов и т.д.Между тем в текущем году ВАП планирует провести 38 аудитов в нескольких направлениях.Ранее в ВАП рассказали об итогах аудита бюджета 2022 года. Тогда госорган выявил в министерстве просвещения финнарушения на 112,1 млн тенге, неэффективное планирование – на 40,4 млрд тенге, неэффективное использование – на 12,6 млрд тенге, также были обнаружены 14 процедурных проблем.Кроме того, в конце 2023 года глава ведомства Наталья Годунова высказалась о ситуации с кредитами, которые госучреждения взяли у международных фининститутов. Так, из-за несвоевременного освоения таких заимствований была аннулирована сумма в размере $878,4 млн.