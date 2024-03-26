Не верить SMS "от Казпочты" просят казахстанцев

Опасные SMS от якобы почтовой службы страны стали получать казахстанцы, передает Liter.kz со ссылкой на StopFake.
В тексте сообщений говорится, что на склад доставили посылку, но при этом указан неправильный адрес. Чтобы подтвердить заявку, предлагается скопировать ссылку на подозрительный сайт и открыть ее в браузере.
Не стоит доверять этой информации и переходить по фишинговой ссылке. Казпочта отправляет уведомления только с официального короткого номера 1499. Официальные сайты оператора связи: post.kz и qazpost.kz, — предупредили в StopFake.
Для тех, кто действительно ожидает посылку, могут проверить ее статус на сайте или в мобильном приложении post.kz.