Не верить SMS "от Казпочты" просят казахстанцев

Не стоит доверять этой информации и переходить по фишинговой ссылке. Казпочта отправляет уведомления только с официального короткого номера 1499. Официальные сайты оператора связи: post.kz и qazpost.kz, — предупредили в StopFake.

Опасные SMS от якобы почтовой службы страны стали получать казахстанцы, передает Liter.kz со ссылкой на StopFake.В тексте сообщений говорится, что на склад доставили посылку, но при этом указан неправильный адрес. Чтобы подтвердить заявку, предлагается скопировать ссылку на подозрительный сайт и открыть ее в браузере.Для тех, кто действительно ожидает посылку, могут проверить ее статус на сайте или в мобильном приложении post.kz.